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В Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС (фото)

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Чернобыль, Вторник 25 мая 2021 16:00
В Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС (фото) Коллаж РБК-Украина: В Чернобыле птица свила гнездо на градирне ЧАЭС (фото: Сергей Домашевский)
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыле на градирне атомной электростанции поселилась крупная хищная птица - филин, или пугач. Пернатый даже обустроил гнездо на строительных лесах охладительной башни, да так, что до него не добраться - на высоте 115 метров.

Кадры были опубликованы на Facebook-странице Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

"Встречи с одной из крупнейших сов на территории Заповедника - пугачом - всегда неожиданные. Последний раз гнездо этой чрезвычайно редкой птицы ученые видели еще в далеком 2012-м году", - подписаны кадры с глазастым хищником.

Работники Чернобыльского заповедника говорят, что в гнезде был птенец, но он по непонятным причинам погиб. Рядом с останками птенца удалось заметить перья жертв филина (чаек, уток, вяхиря и даже серой и ушастой сов), которыми он кормил своего детеныша.

В Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС (фото)В Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС (фото)

Фото: В Чернобыле филин свил гнездо на градирне ЧАЭС (facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что филин, замеченный в Чернобыле, принадлежит к семейству Сововых. Он - один из 13 видов рода и единственный вид рода в фауне Украины.

У нас филин является птицей оседлой и за свою жизнь достигает крупных размеров: имеет общую длину 62-72 см, а размах крыльев - 150-180 см.

В Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС (фото)В Чернобыле огромная хищная птица поселилась прямо на градирне ЧАЭС (фото)

Фото: В Чернобыле филин поселился на градирне ЧАЭС (facebook.com/zapovidnyk2018)

Градирни на атомных электростанциях предназначены для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха. Поэтому их называют также охладительными башнями.

Ранее мы писали, что в Чернобыле показали любопытных животных, которые любят наблюдать за людьми.

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