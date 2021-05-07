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В Чернобыле показали любопытных животных, которые любят наблюдать за людьми

Новина українською → Чернобыль, Пятница 07 мая 2021 16:15
В Чернобыле показали любопытных животных, которые любят наблюдать за людьми Коллаж РБК-Украина: В Чернобыле показали на фото любопытных животных
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыльском заповеднике животные чувствуют себя очень комфортно, ведь они защищены от человека и вреда, который он может приносить. Четвероногие учатся доверять нам, а некоторые с любопытством нас изучают. Таких чудо-животных - лосей, или как их называют - сохатых, показали на фото сотрудники заповедной зоны.

Кадры появились в Facebook Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника.

"Кто за кем наблюдает?" - подписаны интересные снимки.

По словам сотрудников заповедной зоны, работая в заповедных лесах, ученые нередко видят различных животных. Особенно частыми являются встречи с копытными - оленями, сарнами, лосями.

В Чернобыле показали любопытных животных, которые любят наблюдать за людьми

Фото: Лоси любят позировать на камеру (facebook.com/zapovidnyk2018)

Если олени и сарны - очень пугливы, то лоси с удовольствием рассматривают людей, которые наведываются к ним в гости.

"Сохатые - менее пугливы и могут издалека спокойно наблюдать за действиями людей. А люди думают, что это они - наблюдатели…" - подписаны кадры с симпатичными животными.

В Чернобыле показали любопытных животных, которые любят наблюдать за людьми

В Чернобыле показали на фото удивительных животных (facebook.com/zapovidnyk2018)

Ранее мы писали, что в Чернобыле покрасовались перед камерой исчезнувшие животные.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике обнаружили смертельно опасное животное, которое хорошо маскируется.

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