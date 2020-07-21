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В Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку: она быстро бегает

Чернобыль, Вторник 21 июля 2020 22:00
В Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку: она быстро бегает
Чернобыльский заповедник (вид с высоты птичьего полета, коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Чернобыльском заповеднике живет интересная птица, которая редко попадает в объектив фотографов

В Чернобыли живет уникальная птица, которую часто слышат, но редко удается увидеть. Из-за уникальных способностей маскироваться под окружающую среду ее прозвали птицей-невидимкой. Речь идет про коростеля или дергача (укр. деркач, а на лат. cгех crex).

Недавно работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника показали в Facebook фото этой громкой, но почти невидимой птицы.

"Многие слышали неприятный трескучий голос коростеля (Сгех crex). А вот увидеть саму птицу или даже сфотографировать ее наблюдателям удавалось нечасто: дергач прекрасно прячется в высокой траве, умеет быстро бегать и очень редко поднимается в воздух. Но сегодня повезло!" - подписан снимок, сделанный с очень близкого расстояния.

В Чернобыле показали на фото редкую птицу-невидимку: она быстро бегает

Коростель в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Интересно, что коростель - птица не маленьких размеров - размером похожа на перепела или подросшего цыпленка. Но несмотря на это, прятаться от любопытного человеческого глаза у нее получается очень даже хорошо.

Ранее мы писали, что в Чернобыле исчезла птица, которой полно в каждом дворе.

Также сотрудники заповедника в Чернобыле показали птенцов редкой птицы, которые выглядят очень странно.

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