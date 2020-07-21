ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чорнобилі показали на фото рідкісного птаха-невидимку: вона швидко бігає

Чорнобиль, Вівторок 21 липня 2020 22:00
У Чорнобилі показали на фото рідкісного птаха-невидимку: вона швидко бігає
Чорнобильський заповідник (вид з висоти пташиного польоту, колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Чорнобильському заповіднику мешкає цікавий птах, який рідко потрапляє в об'єктив фотографів

В Чорнобилі живе унікальний птах, якого часто чують, але рідко вдається побачити. Через унікальні здібності маскуватися під навколишнє середовище його прозвали птахом-невидимкою. Мова йде про деркача (лат. сгех crex).

Нещодавно працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника показали у Facebook фото цього гучного, але майже невидимого птаха.

"Багато хто чув неприємний тріскучий голос деркача (сrex crex). А ось побачити самого птаха або навіть сфотографувати його спостерігачам вдавалось нечасто: деркач чудово ховається у високій траві, вміє швидко бігати й дуже рідко піднімається в повітря. Але сьогодні пощастило!" - підписаний знімок, зроблений з дуже близької відстані.

У Чорнобилі показали на фото рідкісного птаха-невидимку: вона швидко бігає

Деркач в Чорнобильському заповіднику (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Цікаво, що деркач - птах не маленьких розмірів - розміром схожий на перепела або доросле курча. Але попри це, ховатися від цікавого ока в нього виходить дуже добре.

Раніше ми писали, що у Чорнобилі зник птах, якого повно в кожному дворі.

Також співробітники заповідника у Чорнобилі показали пташенят рідкісного птаха, які виглядають дуже дивно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Чорнобильзона отчуждения
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся