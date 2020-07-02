В Чернобыле исчезла птица, которой полно в каждом дворе

В Чернобыльском заповеднике днем с огнем не сыщешь дворовую птицу
В Чернобыльской зоне отчуждения живет множество птиц, но чаще всего там можно встретить зяблика. А вот обыкновенных воробьев домовых, которые не умолкая чирикают и зимой и летом по территории всей остальной Украины, в Чернобыле практически нет.
На Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологический биосферного заповедника появились фото распространенных мелких воробьиных, которые в конце июня как раз заканчивают гнездовой период.
После зяблика второе место по распространенности занимает крошечная птичка с чудным названием пеночка-теньковка. Она достигает всего 10-12 см, а весит 6-8 граммов.
Много в уникальном заповеднике луговой и лесной щеврицы, белой трясогузки, овсянки, певчего и черного дрозда, черноголовой крапивницы.
Певчий дрозд (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
Белая трясогузка (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)
А вот "классических" для Украины воробьев и белых аистов практически нет.
"Если бы для зоны отчуждения создали региональную Красную Книгу, в нее попало бы много обычных синантропных видов: таких, например, как воробей домовый или белый аист", - сказано в сообщении.
Ранее в Чернобыле показали птенцов редкой птицы, которые выглядят очень странно.
Также мы писали, что в Украине массово уничтожают красивую дикую птицу, потому что она мешает бизнесу.
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Автор: Светлана Мащенко