В Чернобыле показали птенцов редкой птицы: они выглядят очень странно

В Чернобыльской зоне гнездится необычная птица (коллаж: РБК-Украина)

В Чернобыльской зоне гнездится родственник знакомого всем голубя

В Чернобыльской зоне отчуждения гнездится очень красивая птица, которая является родственником знакомого всем нам городского голубя. Это вяхирь, или витютень, или же припутень (по-украински) - дикий голубь - он чуть крупнее обычного голубя.

Птица находится под охраной Бернской конвенции и директивы Европейского союза о защите диких птиц, но в Украине охота на нее разрешена.

А вот в Чернобыльском заповеднике вяхирь чувствует себя привольно, плодится и размножается, несмотря на недавний сильные пожары. На Facebook-странице Чернобыльского радиационно-экологический биосферного заповедника появились фото гнезда вяхиря, в котором новой порции корма ждут подросшие птенцы. Выглядит младшее поколение этой птицы довольно странно и чудаковато - с крупным клювом и черно-желтым пухом.

"В гнезде - двое птенцов, что естественно для этого вида птиц. Учитывая время - вторая кладка. Первая кладка, очевидно, была утрачена. В дикой природе с яйцами пернатых или маленькими птенцами может случиться, что угодно: дикие звери, стихийное бедствие, гибель родителей. Если все сложится хорошо - через несколько недель голубята вылетят из гнезда", - подписаны снимки.

Птенцы вяхиря в Чернобыльском заповеднике (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Вяхирь - самая крупная птица из семейства голубиных в Украине. Взрослая особь вырастает до 40-50 сантиметров в длину.

Интересно, что вяхирь - был в Украине птицей 2018 года. Такое звание присуждается каждый год какому-либо виду пернатых в Международный день птиц (1 апреля). А вот в нынешнем году птицей года стал еще один член семейства голубиных - горлица обыкновенная.

Пара вяхирей во время ухаживаний (фото: wikipedia.org)

Ранее мы писали, что в Украине массово уничтожают красивую дикую птицу, потому что она мешает бизнесу.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне смягчили ограничения и открыли новые маршруты для туристов.

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Автор: Светлана Мащенко