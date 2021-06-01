Чернобыль. Путешествие: 5 причин посетить уникальную выставку в Киеве

В Киеве к 35-летию Чернобыльской катастрофы открылась мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие" . Экспозиция состоит из семи смысловых блоков - от мирового контекста переломного 1986 года к рассказу о самой аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, к диалогу о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущего.

Почему обязательно стоит посетить эту выставку и в чем ее уникальность - читайте в нашем материале ниже.

Как говорит куратор выставки Павел Гудимов, ее должны увидеть не только те, кто с восторгом смотрел сериал HBO или читал сотни документальных материалов о Чернобыле".

"Здесь, на ВДНХ, мы ведем глубокий диалог с каждым, кому интересна история, культура и искусство. Эти три нити ведут в удивительное путешествие по Чернобылю. Мультимедийность выставки - это не только современные технологии. Это разнообразие способов подачи информации, влияния на различные органы чувств, а также языков, которыми мы говорим с каждым гостем: от школьников до свидетелей Чернобыльской катастрофы", — говорит Гудимов.

Что могут сделать посетители выставки "Чернобыль. Путешествие"

Отправиться в виртуальное путешествие зоной отчуждения

Сегодня главным хозяином в тридцатикилометровой зоне вокруг ЧАЭС является природа, ведь шаг за шагом эта территория превращается в лес. Гости выставки могут заглянуть в интерактивные бинокли и увидеть диких животных зоны отчуждения, которая в 2016 году официально стала крупнейшим в Украине заповедником. А благодаря очкам виртуальной реальности - осмотреть чернобыльскую зону с высоты птичьего полета и стать свидетелем накрытия разрушенного 4-го энергоблока крупнейшей в мире подвижним сооружением - "Новым безопасным конфайнментом".

Фото: в Киеве работает выставка "Чернобыль. Путешествие "(Gres Todorchuk PR)

Услышать уникальные истории о Чернобыле и поделиться своими воспоминаниями

"Меня поразила сцена, которая надолго отложится в мыслях. На фоне призрачных стен станции, примерно за пол километра, можно было разглядеть маленькие домики небольшого села. За забором - пахарь с плугом. Впереди - лошадь. Мужчина обрабатывал свой огород. Сельская идиллия на радиоактивном поле", — пишет в воспоминаниях сотрудник Курчатовского института Валентин Федуленко, участвовавший в ликвидации аварии на ЧАЭС.

В блоке "Люди" можно узнать десятки таких историй: воспоминания тех, кто пожертвовал жизнью в ночь на 26 апреля, и тех, кто ушел в лучшие миры от тоски по родным домом. Тех, кто рисковал здоровьем, и тех, чье детство навсегда осталось в городе - призраке. Гости выставки могут дополнить экспозицию своими историями, записав их в аудио - или видеоформате.

Фото: в Киеве работает выставка "Чернобыль. Путешествие "(Gres Todorchuk PR)

Развеять мифы о Чернобыле вместе с учеными

На локации "Атом" можно в интерактивной форме проверить популярные чернобыльские мифы: о животных - мутантов в зоне отчуждения, красное вино, что спасает от воздействия радиации, и человеческую ошибку как причину аварии 1986 года. Также здесь можно исследовать принципы работы РВПК-1000-реактора, работавшего на ЧАЭС и ставшего бомбой замедленного действия. Гостям открывается не только объемный макет реактора, но и научные данные об атомной энергетике и радиации. В знаниях об атоме и цепной реакции посетители выставки найдут ответы на вопросы относительно прошлого и будущего Чернобыля.

Фото: в Киеве работает выставка "Чернобыль. Путешествие "(Gres Todorchuk PR)

Увидеть Чернобыльскую серию художницы Марии Примаченко

В селе Болотня, что в двадцати километрах от зоны отчуждения, всю свою жизнь провела известная украинская художница Мария Примаченко. На выставке представлены три ее гуаши разных лет на чернобыльскую тему. Подписи, которыми Примаченко сопровождала свои работы на обратной стороне, заслуживают особого внимания. Это самостоятельные литературные произведения, которые напоминают белые стихи: "Черноберски краб Кажного украинца за сердце шкрабае что Аж болит".

Фото: в Киеве работает выставка "Чернобыль. Путешествие "(Gres Todorchuk PR)

Увидеть лес в павильоне ВДНХ

В центральном зале павильона растет высажен лес из сосен, берез, елей, шиповника, других видов деревьев и кустов, характерных для чернобыльской зоны. Лес прижился под куполом здания, постепенно расширяется и показывает современное состояние зоны отчуждения, где деревья пробиваются сквозь бетон заброшенных улиц, крыш и стадионов. Лес в экспозиции является символом чрезвычайной силы восстановления природы и начала новой жизни.

Фото: в Киеве работает выставка "Чернобыль. Путешествие" (Gres Todorchuk PR)

Добавим, что выставка, реализованная агентством Gres Todorchuk, организаторами которой являются Минкульт Украины, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, будет работать до 15 июля в главном павильоне ВДНХ ежедневно, кроме понедельников, с 10:00 до 20:00. Вход свободный при условии предварительной регистрации по ссылке.