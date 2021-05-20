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"Чернобыль. Путешествие": уникальная мультимедийная выставка открылась в Киеве

Новина українською → Четверг 20 мая 2021 17:41
"Чернобыль. Путешествие": уникальная мультимедийная выставка открылась в Киеве Фото: в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие" (Gres Todorchuk PR)

20.05.2021-15.07.2021

В павильоне №1 столичного ВДНГ ежедневно с 10:00 до 20:00 (кроме понедельника) действует уникальная мультимедийная выставка "Чернобыль. Путешествие".

Она состоит из семи смысловых блоков - от мирового контекста переломного 1986 года к рассказу о самой аварии, от историй людей, судьбы которых неразрывно связаны с событиями 26 апреля 1986-го, к диалогу о дальнейшей судьбе Чернобыля, его будущего.

Что ждет посетителей выставки:

  • редкие архивные фото и видео, рассекреченные документы КГБ, воспоминания и истории людей, чью жизнь навсегда изменила катастрофа
  • точки с виртуальной реальностью, которые перенесут в зону отчуждения и позволят стать свидетелем накрытия четвертого энергоблока Новым безопасным конфайнментом
  • десятки работ авторов со всего мира: от Чернобыльской серии Марии Примаченко до видео "Marooned" группы Pink Floyd, которое было снято в Припяти
  • интерактивные бинокли, которые позволят заглянуть в нынешнюю зону отчуждения - крупнейший заповедник Украины, где работают ученые со всего мира
  • живой лес в центральном зале павильона №1 ВДНГ как символ обновления, силы природы и начала новой жизни
  • локации для историй, вопросов и предложений, дополнят экспозицию.

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Фото: в Киеве открылась выставка "Чернобыль. Путешествие" (Gres Todorchuk PR)

Выставка работает с соблюдением всех карантинных требований: температурного скрининга, масочного режима и ограничения количества посетителей.

Окунуться в "Чернобыль. Путешествие" можно до 15 июля. Стоимость бесплатна по предварительной регистрации.

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