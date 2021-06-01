Чорнобиль. Подорож: 5 причин відвідати унікальну виставку у Києві

У Києві до 35-річчя чорнобильської катастрофи відкрилась мультимедійна виставка "Чорнобиль. Подорож" . Експозиція складається з сімох смислових блоків - від світового контексту переломного 1986 року до розповіді про саму аварію, від історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986-го, до діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля, його майбутнього.

Чому обов'язково варто відвідати цю виставку і у чому її унікальність - читайте у нашому матеріалі нижче.

Як каже куратор виставки Павло Гудімов, її "мають побачити не лише ті, хто із захватом дивився серіал HBO або читав сотні документальних матеріалів про Чорнобиль".

"Тут, на ВДНГ, ми ведемо глибокий діалог з кожним, кому цікава історія, культура і мистецтво. Ці три нитки ведуть у дивовижну подорож Чорнобилем. Мультимедійність виставки - це не тільки сучасні технології. Це розмаїття способів подачі інформації, впливу на різні органи чуття, а також мов, якими ми говоримо з кожним гостем: від школярів до свідків чорнобильської катастрофи", - каже Гудімов.

Що можуть зробити відвідувачі виставки "Чорнобиль. Подорож"

Вирушити у віртуальну подорож зоною відчуження

Сьогодні головним господарем у тридцятикілометровій зоні навколо ЧАЕС є природа, адже крок за кроком ця територія перетворюється на ліс. Гості виставки можуть зазирнути в інтерактивні біноклі та побачити диких тварин зони відчуження, яка у 2016 році офіційно стала найбільшим в Україні заповідником. А завдяки окулярам віртуальної реальності - оглянути чорнобильську зону з висоти пташиного польоту і стати свідком накриття зруйнованого 4-го енергоблока найбільшою у світі рухомою спорудою - "Новим безпечним конфайнментом".

Фото: у Києві працює виставка "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk PR)

Почути унікальні історії про Чорнобиль і поділитися своїми спогадами

"Мене вразила сцена, яка надовго відкладеться в думках. На фоні примарних стін станції, приблизно за пів кілометра, можна було розгледіти маленькі будиночки невеликого села. За парканом - орач із плугом. Попереду - кінь. Чоловік обробляв свій город. Сільська ідилія на радіоактивному полі", - пише у спогадах співробітник Курчатівського інституту Валентин Федуленко, що брав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС.

У блоці "Люди" можна дізнатися десятки таких історій: спогади тих, хто пожертвував життям у ніч на 26 квітня, і тих, хто пішов у кращі світи від туги за рідним домом. Тих, хто ризикував здоров’ям, і тих, чиє дитинство назавжди залишилося в місті-примарі. Гості виставки можуть доповнити експозицію власними історіями, записавши їх в аудіо- чи відеоформаті.

Фото: у Києві працює виставка "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk PR)

Розвіяти міфи про Чорнобиль разом із науковцями

На локації "Атом" можна в інтерактивній формі перевірити популярні "чорнобильські" міфи: про тварин-мутантів у зоні відчуження, червоне вино, що рятує від впливу радіації, та людську помилку як причину аварії 1986 року. Також тут можна дослідити принципи роботи РВПК-1000 - реактора, що працював на ЧАЕС і став бомбою уповільненої дії. Гостям відкривається не лише об’ємний макет реактора, а й наукові дані про атомну енергетику і радіацію. В знаннях про атом і ланцюгову реакцію відвідувачі виставки знайдуть відповіді на питання щодо минулого і майбутнього Чорнобиля.

Фото: у Києві працює виставка "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk PR)

Побачити Чорнобильську серію художниці Марії Примаченко

У селі Болотня, що за двадцять кілометрів від зони відчуження, все своє життя провела відома українська художниця Марія Примаченко. На виставці представлені три її гуаші різних років на чорнобильську тему. Підписи, якими Примаченко супроводжувала свої роботи на зворотному боці, заслуговують на особливу увагу. Це самостійні літературні твори, які нагадують білі вірші: "Чорноберськи краб Кажного украіньця за Серце шкрабає що Аж боліть".

Фото: у Києві працює виставка "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk PR)

Побачити живий ліс у павільйоні ВДНГ

У центральній залі павільйону росте висаджений ліс із сосен, берез, ялин, шипшини, інших видів дерев і кущів, характерних для чорнобильської зони. Ліс прижився під куполом будівлі, поступово розширюється і показує сучасний стан зони відчуження, де дерева пробиваються крізь бетон закинутих вулиць, дахів і стадіонів. Ліс в експозиції є символом надзвичайної сили відновлення природи й початку нового життя.

Фото: у Києві працює виставка "Чорнобиль. Подорож" (Gres Todorchuk PR)

Додамо, що виставка працюватиме до 15 липня у головному павільйоні ВДНГ щодня, окрім понеділків, з 10:00 до 20:00. Вхід вільний при умові попередньої реєстрації за посиланням.