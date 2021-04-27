ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Черниговом полицейский "допросил" свидетеля, который умер два года назад

Новина українською → Чернигов, Вторник 27 апреля 2021 23:32
Под Черниговом полицейский "допросил" свидетеля, который умер два года назад Фото: полицейский под Черниговом попал в скандал (скриншот с видео facebook.com/LV UKRAVTODOR)
Автор: Роман Мирончук

28-летнего Алексея Коваленко, бывшего оперуполномоченного Варвинского отделения полиции Черниговской области суд обязал выплатить 850 гривен штрафа и постановил взыскать с него 5720 гривен судебных расходов за служебный подлог.

Об этом сообщает "Радіо ТРЕК".

"Наказание могло быть и более строгим, если бы экс-полицейский не пошел с прокурором на сделку о признании вины. А так отделался наказанием гривной и лишением права занимать должности в правоохранительных органах ближайший год", - говорится в сообщении.

История дела

Расследовалось уголовное производство по факту незаконного завладения транспортным средством. Оперативникам, в том числе и Коваленко, было поручено допросить свидетелей по делу.

Коваленко решил схитрить, и чтобы ни у кого не брать показания, сам написал их. При этом полицейский подписал показания именем человека, который, как оказалось, скончался почти два с половиной года назад.

Напомним, в Киеве поступок полицейских растрогал сеть. Дело в том, что патрульные помогли матери с больным ребенком попасть в больницу. При этом в городе были огромные пробки.

Мы также писали о том, что в Днепре полицейские спасли девушку от трагической гибели. Она пыталась спрыгнуть с Центрального моста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь полиция Черниговская область
LITE
Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы
Синоптики рассказали, когда потеплеет и закончатся морозы