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Під Черніговом поліцейський "допитав" свідка, який помер два роки тому

Новость на русском → Чернігів, Вівторок 27 квітня 2021 23:32
Під Черніговом поліцейський "допитав" свідка, який помер два роки тому Фото: поліцейський під Черніговом потрапив у скандал (скріншот з відео facebook.com/LV UKRAVTODOR)
Автор: Роман Мирончук

28-річного Олексія Коваленка, колишнього оперуповноваженого Варвинського відділення поліції Чернігівської області суд зобов'язав виплатити 850 гривень штрафу та постановив стягнути з нього 5720 гривень судових витрат за службову підробку.

Про це повідомляє "Радіо ТРЕК".

"Покарання могло бути і більш суворим, якби екс-поліцейський не пішов з прокурором на угоду про визнання провини. А так відбувся покаранням гривнею і позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах найближчий рік", - йдеться в повідомленні.

Історія справи

Розслідувалося кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. Оперативникам, в тому числі і Коваленко, було доручено допитати свідків у справі.

Коваленко вирішив схитрувати, і щоб ні в кого не брати свідчення, сам написав їх. При цьому поліцейський підписав свідчення ім'ям людини, яка, як виявилося, померла майже два з половиною роки тому.

Нагадаємо, у Києві вчинок поліцейських зворушив мережу. Річ у тім, що патрульні допомогли матері з хворою дитиною потрапити в лікарню. При цьому в місті були величезні затори.

Ми також писали про те, що в Дніпрі поліцейські врятували дівчину від трагічної загибелі. Вона намагалася зістрибнути з Центрального мосту.

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