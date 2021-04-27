Під Черніговом поліцейський "допитав" свідка, який помер два роки тому

28-річного Олексія Коваленка, колишнього оперуповноваженого Варвинського відділення поліції Чернігівської області суд зобов'язав виплатити 850 гривень штрафу та постановив стягнути з нього 5720 гривень судових витрат за службову підробку.

"Покарання могло бути і більш суворим, якби екс-поліцейський не пішов з прокурором на угоду про визнання провини. А так відбувся покаранням гривнею і позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах найближчий рік", - йдеться в повідомленні.

Історія справи

Розслідувалося кримінальне провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом. Оперативникам, в тому числі і Коваленко, було доручено допитати свідків у справі.

Коваленко вирішив схитрувати, і щоб ні в кого не брати свідчення, сам написав їх. При цьому поліцейський підписав свідчення ім'ям людини, яка, як виявилося, померла майже два з половиною роки тому.