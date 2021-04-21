В Киеве поступок полицейских растрогал сеть: настоящие герои!

В Киеве полицейские совершили героический поступок и растрогали сеть. Патрульные помогли матери с больным ребенком попасть в больницу сквозь пробки, которые сковали город.

Об этом сообщается в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

Женщина позвонила на номер "102" и была в отчаянии, в городе были сплошные заторы.

Патрульные Игорь Бабенко и Александр Кантемир немедленно связались с женщиной и организовали беспрепятственной проезд в детскую больницу.

"Копы" сообщили, что женщина отправила им слова благодарности сообщением.

"Спасибо Вам большое за помощь. Огромное спасибо за то, что помогли доставить моего ребенка в больницу. У нее сильная аллергическая реакция. Был отек. Нас сразу госпитализировали и положили под капельницы. Спасибо Вам", - написала с благодарностью женщина.

В Киеве патрульные помогли спасти жизнь ребенку

В комментариях украинцы отметили поступок полицейских.