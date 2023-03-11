Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом "Герої не вмирають"

Де продають пиво і за скільки

В Telegram-каналах почали з'являтися фото полиць, на яких пиво (точніше - ель) з такою назвою продається по 71,99 грн за найменшу тару 0,33 л.

Придбати Pale Ale (блідий ель) можна і в інтернеті у мережі Novus.

Хто виробник напою

Згідно з опису, напій виготовляє ТОВ "Біркрафт", яке також випускає під ТМ Varvar інші види алкогольних напоїв.

Зареєстрована компанія в Києві і основним видом діяльності зазначається "Виробництво пива".