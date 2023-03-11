Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом "Герої не вмирають"

Не встигли забути про скандал з напоєм "Буча Комбуча", як на полицях супермаркетів Києва помітили пиво зі скандальною назвою "Герої не вмирають". При цьому просять за маленьку пляшечку великі гроші.
Що відомо про скандал, і хто розливає цей напій - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.
В Telegram-каналах почали з'являтися фото полиць, на яких пиво (точніше - ель) з такою назвою продається по 71,99 грн за найменшу тару 0,33 л.
Придбати Pale Ale (блідий ель) можна і в інтернеті у мережі Novus.
Згідно з опису, напій виготовляє ТОВ "Біркрафт", яке також випускає під ТМ Varvar інші види алкогольних напоїв.
Зареєстрована компанія в Києві і основним видом діяльності зазначається "Виробництво пива".
Зазначимо, що такі маркетингові ходи наразі не рідкість. Дізнайтеся, які ще торговельні марки встигли оскандалитися через хайп на крові.
Крім того ми писали про деталі мовного скандалу в Одесі.