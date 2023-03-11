UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом "Герої не вмирають"

В Україні продають скандальне пиво (фото: Telegram/Киевский движ)
Автор: Світлана Мащенко

Не встигли забути про скандал з напоєм "Буча Комбуча", як на полицях супермаркетів Києва помітили пиво зі скандальною назвою "Герої не вмирають". При цьому просять за маленьку пляшечку великі гроші.

Що відомо про скандал, і хто розливає цей напій - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Де продають пиво і за скільки

В Telegram-каналах почали з'являтися фото полиць, на яких пиво (точніше - ель) з такою назвою продається по 71,99 грн за найменшу тару 0,33 л.

Придбати Pale Ale (блідий ель) можна і в інтернеті у мережі Novus.

Хто виробник напою

Згідно з опису, напій виготовляє ТОВ "Біркрафт", яке також випускає під ТМ Varvar інші види алкогольних напоїв.

Зареєстрована компанія в Києві і основним видом діяльності зазначається "Виробництво пива".

Зазначимо, що такі маркетингові ходи наразі не рідкість. Дізнайтеся, які ще торговельні марки встигли оскандалитися через хайп на крові.

Крім того ми писали про деталі мовного скандалу в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
пивоскандал