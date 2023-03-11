Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом "Герої не вмирають"

Где продают пиво и за сколько

В Telegram-каналах начали появляться фото полок, на которых пиво (точнее - эль) с таким названием продается по 71,99 грн за самую маленькую тару 0,33 л.

Купить Pale Ale (бледный эль) можно и в интернете в сети Novus.

Кто производитель напитка

Согласно описанию напиток производит ООО "Биркрафт", которое также выпускает под ТМ Varvar другие виды алкогольных напитков.

Зарегистрирована компания в Киеве и основным видом деятельности отмечается "Производство пива".