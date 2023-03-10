В Одесі спалахнув мовний скандал у відомому магазині: відео і подробиці

В Одесі спалахнув мовний скандал в магазині EVA. Касири відмовилися обслуговувати покупницю українською мовою, і удавали, що не розуміють, що від них хочуть.

Що трапилося

Жінка, яка прийшла до магазину, попросила її обслуговувати українською, на що касирка перепитала: "Ви хочете українською?", але не перейшла на державну мову.

Натомість покупниця нагадала, що саме українською має провадитися обслуговування, проте її прохання ігнорувала як згадана вище касирка, так і інша співробітниця.

Одеситка звернулася до мовного омбудсмена, написала заяву, доклавши до неї відеозапис конфліктної ситуації. На розгляд справи касирка не з'явилася, надіславши письмове пояснення своєї позиції.

Касирці виписали штраф

Зазначимо, що інцидент стався у грудні 2022 року, тепер же стало відомо про його розв'язку.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень, ознайомившись із протоколом та наданими доказами, зафіксував порушення. Тепер касирка має сплатити штраф розміром 3200 гривень.

"Закон вимагає обслуговування державною мовою, і він був порушений. Спілкування будь-якою іншою мовою також прийнятне, але тільки у випадку, якщо клієнт цього попросив і цей варіант влаштовує обидві сторони", - прокоментувала представник уповноваженого на півдні країни Ярослава Вітко-Присяжнюк.

У касирки своя версія

У поясненні робітниця магазину наполягає на тому, що заговорила російською мовою з іншим клієнтом, який не міг зрозуміти, що таке "живильний крем".

А покупниця, яку обурило порушення мовного законодавства "причепилася" до неї саме під час спілкування з цим клієнтом.

У свою чергу заявниця надала відео. На ньому видно, що касир та її колега справді розмовляють російською саме з жінкою, ігноруючи її прохання звертатися до неї державною мовою.

Зазначимо, що Одеська область посідає друге місце в Україні за кількістю порушень мовного законодавства. Гірша ситуація лише у Києві (159 звернень). Також до порушників потрапили Харківська (47), Дніпропетровська (42), Миколаївська (24) та Київська (20) області.

Фото: facebook.com/yaroslava.vitko