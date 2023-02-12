Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з "Бучою Кобучею"
Виробники з Ірпеня, які випускають напої із чайного гриба, оскандалилися з новим маркетинговим ходом. Свою нову колекцію вони назвали "Героїчна Буча Комбуча", що викликало хвилю гніву в українців у соціальних мережах.
Що не так з назвою напоїв та чому обурені українці – читайте у матеріалі Styler нижче.
Буча Комбуча
Команда виробників напоїв із чайного гриба, у якої виробництво знаходиться в Ірпені Київської області, випустила новий напій під назвою "Героїчна Буча Комбуча".
Це безалкогольний ферментований напій, який виготовляється з підсолодженого чаю, змішаного з культурою бактерій та дріжджів.
Вважається, що спеціальний чайний гриб покращує травлення, підвищує тонус, додає енергії та підтримує імунну систему.
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Що не так із напоєм?
Ідея назвати напій із чайного гриба ім'ям Бучі українцям припала не до смаку. По соцмережам пронеслася хвиля гніву й на адресу компанії полетіло багато обурених коментарів.
У соціальних мережах виробнику спрогнозували швидкий крах і в коментарях вказали, що такий маркетинг можна порівняти з використанням на етикетках назв концтаборів - Аушвіц або Освенцім.
- Яке дно. У вас у голові точно купа лайна. І це – невиліковно. Вже минулого тижня одні перепрошували за назву пива. Але ви пробили ще одне дно.
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- Це дно дна!
- Неймінг на кістках.
- А "Апероль шприц Аушвіц" буде? А коньяк "Маріуполь", а пиво "Ізюм"? Що це за страх?
- Відкрийте вже курс разом із "Варвар" на тему "Як знищити бізнес тупою цинічною назвою".
- Коктейль "Бабин яр"? Освіжувач повітря "Дахау"? Коли ви вже увімкнете мозок?
- Та випустіть уже томатний сік "Кров Бучі" - це хайп на крові!
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- Від вашого пійла зовсім мізки атрофувалися?
- Це просто дно - так зневажливо ставитись до пам'яті загиблих.
- Напій не дегустувала, але назва не зайшла зовсім. Робочі місця в регіоні - це чудово, але в той час, як Буча змушена була показувати героїзм, там було зовсім не смішно.
- Ганьба! Вимушена це написати, бо я маркетолог. А ще я була в окупованій Бучі.
Скріншоти
Варто зазначити, що компанія поки що на хейт у мережі не реагує і коментарів щодо назви не дає. На офіційному сайті виробника також немає реакції на обурення українців.
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