ua ru
Нд, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з "Бучою Кобучею"

Новость на русском →
Неділя 12 лютого 2023 13:16
Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з "Бучою Кобучею" У мережі спалахнув скандал через напій "Буча Комбуча" (фото: facebook.com)
Автор: Анна Шиканова

Виробники з Ірпеня, які випускають напої із чайного гриба, оскандалилися з новим маркетинговим ходом. Свою нову колекцію вони назвали "Героїчна Буча Комбуча", що викликало хвилю гніву в українців у соціальних мережах.

Що не так з назвою напоїв та чому обурені українці – читайте у матеріалі Styler нижче.

Буча Комбуча

Команда виробників напоїв із чайного гриба, у якої виробництво знаходиться в Ірпені Київської області, випустила новий напій під назвою "Героїчна Буча Комбуча".

Це безалкогольний ферментований напій, який виготовляється з підсолодженого чаю, змішаного з культурою бактерій та дріжджів.

Вважається, що спеціальний чайний гриб покращує травлення, підвищує тонус, додає енергії та підтримує імунну систему.

Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;

Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;Скріншот

Що не так із напоєм?

Ідея назвати напій із чайного гриба ім'ям Бучі українцям припала не до смаку. По соцмережам пронеслася хвиля гніву й на адресу компанії полетіло багато обурених коментарів.

У соціальних мережах виробнику спрогнозували швидкий крах і в коментарях вказали, що такий маркетинг можна порівняти з використанням на етикетках назв концтаборів - Аушвіц або Освенцім.

  • Яке дно. У вас у голові точно купа лайна. І це – невиліковно. Вже минулого тижня одні перепрошували за назву пива. Але ви пробили ще одне дно.

Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;

Скріншот

  • Це дно дна!
  • Неймінг на кістках.
  • А "Апероль шприц Аушвіц" буде? А коньяк "Маріуполь", а пиво "Ізюм"? Що це за страх?
  • Відкрийте вже курс разом із "Варвар" на тему "Як знищити бізнес тупою цинічною назвою".
  • Коктейль "Бабин яр"? Освіжувач повітря "Дахау"? Коли ви вже увімкнете мозок?
  • Та випустіть уже томатний сік "Кров Бучі" - це хайп на крові!

Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;

Скріншот

  • Від вашого пійла зовсім мізки атрофувалися?
  • Це просто дно - так зневажливо ставитись до пам'яті загиблих.
  • Напій не дегустувала, але назва не зайшла зовсім. Робочі місця в регіоні - це чудово, але в той час, як Буча змушена була показувати героїзм, там було зовсім не смішно.
  • Ганьба! Вимушена це написати, бо я маркетолог. А ще я була в окупованій Бучі.

Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з &quot;Бучою Кобучею&quot;

Скріншоти

Варто зазначити, що компанія поки що на хейт у мережі не реагує і коментарів щодо назви не дає. На офіційному сайті виробника також немає реакції на обурення українців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Тернополі спалахує скандал через видачу лампочок на Укрпошті.

А також ми писали про студенток, які влаштували вечірку із російською попсою.

Читайте РБК-Україна в Google News
скандал маркетинг