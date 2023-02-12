Дно дна: чергова компанія потрапила у скандал із назвою для напоїв. Що не так з "Бучою Кобучею"

Виробники з Ірпеня, які випускають напої із чайного гриба, оскандалилися з новим маркетинговим ходом. Свою нову колекцію вони назвали "Героїчна Буча Комбуча", що викликало хвилю гніву в українців у соціальних мережах.

Що не так з назвою напоїв та чому обурені українці – читайте у матеріалі Styler нижче.

Варто зазначити, що компанія поки що на хейт у мережі не реагує і коментарів щодо назви не дає. На офіційному сайті виробника також немає реакції на обурення українців.

У соціальних мережах виробнику спрогнозували швидкий крах і в коментарях вказали, що такий маркетинг можна порівняти з використанням на етикетках назв концтаборів - Аушвіц або Освенцім.

Ідея назвати напій із чайного гриба ім'ям Бучі українцям припала не до смаку. По соцмережам пронеслася хвиля гніву й на адресу компанії полетіло багато обурених коментарів.

Вважається, що спеціальний чайний гриб покращує травлення, підвищує тонус, додає енергії та підтримує імунну систему.

Це безалкогольний ферментований напій, який виготовляється з підсолодженого чаю, змішаного з культурою бактерій та дріжджів.

Команда виробників напоїв із чайного гриба, у якої виробництво знаходиться в Ірпені Київської області, випустила новий напій під назвою "Героїчна Буча Комбуча".

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