Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом "Герої не вмирають"

Не успели забыть о скандале с напитком "Бучая Комбуча" , как на полках супермаркетов Киева заметили пиво со скандальным названием "Герої не вмирають". При этом просят за маленькую бутылочку большие деньги.

Что известно о скандале, и кто разливает этот напиток - узнайте ниже из материала Styler.

Где продают пиво и за сколько

В Telegram-каналах начали появляться фото полок, на которых пиво (точнее - эль) с таким названием продается по 71,99 грн за самую маленькую тару 0,33 л.

Купить Pale Ale (бледный эль) можно и в интернете в сети Novus.

Кто производитель напитка

Согласно описанию напиток производит ООО "Биркрафт", которое также выпускает под ТМ Varvar другие виды алкогольных напитков.

Зарегистрирована компания в Киеве и основным видом деятельности отмечается "Производство пива".