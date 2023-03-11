Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом "Герої не вмирають"
Не успели забыть о скандале с напитком "Бучая Комбуча", как на полках супермаркетов Киева заметили пиво со скандальным названием "Герої не вмирають". При этом просят за маленькую бутылочку большие деньги.
Что известно о скандале, и кто разливает этот напиток - узнайте ниже из материала Styler.
Где продают пиво и за сколько
В Telegram-каналах начали появляться фото полок, на которых пиво (точнее - эль) с таким названием продается по 71,99 грн за самую маленькую тару 0,33 л.
Купить Pale Ale (бледный эль) можно и в интернете в сети Novus.
Кто производитель напитка
Согласно описанию напиток производит ООО "Биркрафт", которое также выпускает под ТМ Varvar другие виды алкогольных напитков.
Зарегистрирована компания в Киеве и основным видом деятельности отмечается "Производство пива".
Отметим, что такие маркетинговые ходы пока не редкость. Узнайте, какие еще торговые марки успели оскандалиться через хайп на крови.
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