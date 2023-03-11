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Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом "Герої не вмирають"

Новина українською →
Киев, Суббота 11 марта 2023 22:32
Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом "Герої не вмирають" В Украине продают скандальное пиво (фото: Telegram/Киевский движ)
Автор: Светлана Мащенко

Не успели забыть о скандале с напитком "Бучая Комбуча", как на полках супермаркетов Киева заметили пиво со скандальным названием "Герої не вмирають". При этом просят за маленькую бутылочку большие деньги.

Что известно о скандале, и кто разливает этот напиток - узнайте ниже из материала Styler.

Где продают пиво и за сколько

В Telegram-каналах начали появляться фото полок, на которых пиво (точнее - эль) с таким названием продается по 71,99 грн за самую маленькую тару 0,33 л.

Купить Pale Ale (бледный эль) можно и в интернете в сети Novus.

Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом &quot;Герої не вмирають&quot;

Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом &quot;Герої не вмирають&quot;

Кто производитель напитка

Согласно описанию напиток производит ООО "Биркрафт", которое также выпускает под ТМ Varvar другие виды алкогольных напитков.

Зарегистрирована компания в Киеве и основным видом деятельности отмечается "Производство пива".

Очередные торгаши наживаются на войне. Теперь дорогущим пивом &quot;Герої не вмирають&quot;

Отметим, что такие маркетинговые ходы пока не редкость. Узнайте, какие еще торговые марки успели оскандалиться через хайп на крови.

Кроме того, мы писали о деталях языкового скандала в Одессе.

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