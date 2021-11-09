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Человеку очень нужен всегда: как определить нехватку витамина С

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Вторник 09 ноября 2021 17:27
Человеку очень нужен всегда: как определить нехватку витамина С Какие признаки говорят о дефиците витамина С (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Витамин С для организма человека очень важен. Он участвует во многих процессах, и его нехватка может вызывать частые головные боли, хроническую усталость, раздражительность и снижение иммунитета в целом.

Для чего нужен организму витамин С и по каким признакам можно определить нехватку, рассказали в материале Medicina.

Витамин С (или аскорбиновая кислота) нужен организму для правильно функционирования и получить его можно только с пищей.

Для чего нужен витамин С

Продуцирование коллагена, который отвечает за состояние кожи, сосудов, костей, связок и хрящей. Также коллаген замедляет старение и помогает быстрее заживлять раны.

Усвоение минеральных веществ. Витамин С помогает у два раза лучше усвоить железо.

Антиоксидантное действие. Снижает численность свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки.

Повышает иммунитет. Усиливает способность организма противостоять вирусам.

Укрепляет сердечную систему. Витамин С улучшает состояние сосудов и способствует снижению холестерина. Обеспечивает разжижение крови и помогает в профилактике тромбов

Снижает уровень мочевой кислоты. Витамин С помогает выводить излишки этой кислоты из организма и снижает риск развития подагры.

Укрепляет нервную систему. У людей с достаточным количеством витамина С реже бывают депрессии и уровень стрессоустойчивости более высокий.

Какие симптомы говорят о нехватке витамина С

  • Сухость кожи
  • Шелушение
  • Образование преждевременных морщин
  • Выпадение волос
  • Появление непонятных синяков
  • Длительное заживление ран
  • Кровоточивость десен
  • Склонность к кровотечениям
  • Геморрой
  • Развитие варикоза
  • Шатание и выпадение зубов
  • Появление на теле мелких красных точек
  • Снижение концентрации и внимания
  • Раздражительность
  • Сильная усталость, апатия, утомляемость
  • Склонность к депрессивному состоянию
  • Бессонница
  • Частые и длительные простуды
  • Воспаления слизистых
  • Мышечные и суставные боли

Как отмечают врачи, заподозрить нехватку витамина С на начальных стадиях сложно. Симптомы могут указывать не только на дефицит этого витамина, но и на развитие других проблем в организме.

Самый тревожный фактор – высокая ломкость сосудов. Обычно это проявляется частыми кровотечениями: из носа, десен, при порезах и царапинах, плохо заживают раны.

Также при дефиците витамина С часто появляются синяки даже от малейшего прикосновения.

Кто в группе риска

  • Люди с болезнями желудочно-кишечного тракта
  • Люди, которые злоупотребляют различными диетами
  • Люди, которые злоупотребляют курением
  • Пациенты старше 50 лет
  • Люди, которые потребляют наркотики
  • Дефицит витамина С часто бывает у беременных и кормящих

Стоит помнить о том, что витамин С не накапливается в организме. Его нужно принимать регулярно и ежедневно.

Самое оптимальное – из ежедневного рациона питания. Постоянная нехватка витамина С может со временем привести к развитию необратимых последствий и заболеваний.

Если вы заподозрили нехватку витамина С в организме, то заниматься самолечением категорически нельзя.

Нужно проконсультироваться с семейным врачом, который поможет разработать необходимую схему. Это может быть изменение образа жизни, рациона питания, при необходимости – курс витаминов.

Важно! Передозировка витамина С опасна для здоровья человека.

Больше всего витамина С содержится в таких продуктах: черная смородина, щавель, капуста, перец, яблоки, зеленый горошек, брокколи, цитрусовые.

Напомним, ранее мы писали о том, какие признаки говорят о том, что нужно срочно сдать анализы на паразитов.

А также рассказывали о том, какой фрукт должен быть в вашем рационе обязательно.

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