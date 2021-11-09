Человеку очень нужен всегда: как определить нехватку витамина С
Витамин С для организма человека очень важен. Он участвует во многих процессах, и его нехватка может вызывать частые головные боли, хроническую усталость, раздражительность и снижение иммунитета в целом.
Для чего нужен организму витамин С и по каким признакам можно определить нехватку, рассказали в материале Medicina.
Витамин С (или аскорбиновая кислота) нужен организму для правильно функционирования и получить его можно только с пищей.
Для чего нужен витамин С
Продуцирование коллагена, который отвечает за состояние кожи, сосудов, костей, связок и хрящей. Также коллаген замедляет старение и помогает быстрее заживлять раны.
Усвоение минеральных веществ. Витамин С помогает у два раза лучше усвоить железо.
Антиоксидантное действие. Снижает численность свободных радикалов, которые повреждают здоровые клетки.
Повышает иммунитет. Усиливает способность организма противостоять вирусам.
Укрепляет сердечную систему. Витамин С улучшает состояние сосудов и способствует снижению холестерина. Обеспечивает разжижение крови и помогает в профилактике тромбов
Снижает уровень мочевой кислоты. Витамин С помогает выводить излишки этой кислоты из организма и снижает риск развития подагры.
Укрепляет нервную систему. У людей с достаточным количеством витамина С реже бывают депрессии и уровень стрессоустойчивости более высокий.
Какие симптомы говорят о нехватке витамина С
- Сухость кожи
- Шелушение
- Образование преждевременных морщин
- Выпадение волос
- Появление непонятных синяков
- Длительное заживление ран
- Кровоточивость десен
- Склонность к кровотечениям
- Геморрой
- Развитие варикоза
- Шатание и выпадение зубов
- Появление на теле мелких красных точек
- Снижение концентрации и внимания
- Раздражительность
- Сильная усталость, апатия, утомляемость
- Склонность к депрессивному состоянию
- Бессонница
- Частые и длительные простуды
- Воспаления слизистых
- Мышечные и суставные боли
Как отмечают врачи, заподозрить нехватку витамина С на начальных стадиях сложно. Симптомы могут указывать не только на дефицит этого витамина, но и на развитие других проблем в организме.
Самый тревожный фактор – высокая ломкость сосудов. Обычно это проявляется частыми кровотечениями: из носа, десен, при порезах и царапинах, плохо заживают раны.
Также при дефиците витамина С часто появляются синяки даже от малейшего прикосновения.
Кто в группе риска
- Люди с болезнями желудочно-кишечного тракта
- Люди, которые злоупотребляют различными диетами
- Люди, которые злоупотребляют курением
- Пациенты старше 50 лет
- Люди, которые потребляют наркотики
- Дефицит витамина С часто бывает у беременных и кормящих
Стоит помнить о том, что витамин С не накапливается в организме. Его нужно принимать регулярно и ежедневно.
Самое оптимальное – из ежедневного рациона питания. Постоянная нехватка витамина С может со временем привести к развитию необратимых последствий и заболеваний.
Если вы заподозрили нехватку витамина С в организме, то заниматься самолечением категорически нельзя.
Нужно проконсультироваться с семейным врачом, который поможет разработать необходимую схему. Это может быть изменение образа жизни, рациона питания, при необходимости – курс витаминов.
Важно! Передозировка витамина С опасна для здоровья человека.
Больше всего витамина С содержится в таких продуктах: черная смородина, щавель, капуста, перец, яблоки, зеленый горошек, брокколи, цитрусовые.
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