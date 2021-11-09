Людині дуже потрібен завжди: як визначити нестачу вітаміну С

Вітамін С для організму людини дуже важливий. Він бере участь у багатьох процесах, і його нестача може викликати часті головні болі, хронічну втому, дратівливість і зниження імунітету в цілому.

Для чого потрібен організму вітамін С і за якими ознаками можна визначити брак, розповіли в матеріалі Medicina.

Вітамін С (або аскорбінова кислота) потрібен організму для правильно функціонування й отримати його можна тільки з їжею.

Для чого потрібен вітамін С

Продукування колагену, який відповідає за стан шкіри, судин, кісток, зв'язок і хрящів. Також колаген уповільнює старіння і допомагає швидше загоювати рани.

Засвоєння мінеральних речовин. Вітамін С допомагає у два рази краще засвоїти залізо.

Антиоксидантна дія. Знижує чисельність вільних радикалів, які пошкоджують здорові клітини.

Підвищує імунітет. Підсилює здатність організму протистояти вірусам.

Зміцнює серцеву систему. Вітамін С покращує стан судин і сприяє зниженню холестерину. Забезпечує розрідження крові та допомагає в профілактиці тромбів

Знижує рівень сечової кислоти. Вітамін С допомагає виводити надлишки цієї кислоти з організму і знижує ризик розвитку подагри.

Зміцнює нервову систему. У людей з достатньою кількістю вітаміну С рідше бувають депресії та рівень стресостійкості більш високий.

Які симптоми говорять про брак вітаміну С

Сухість шкіри

Лущення

Утворення передчасних зморшків

Випадання волосся

Поява незрозумілих синців

Тривале загоєння ран

Кровоточивість ясен

Схильність до кровотеч

Геморой

Розвиток варикозу

Хитання і випадання зубів

Поява на тілі дрібних червоних точок

Зниження концентрації та уваги

Дратівливість

Сильна втома, апатія, стомлюваність

Схильність до депресивного стану

Безсоння

Часті та тривалі застуди

Запалення слизових

М'язові та суглобові болі

Як відзначають лікарі, запідозрити брак вітаміну С на початкових стадіях складно. Симптоми можуть вказувати не тільки на дефіцит цього вітаміну, але і на розвиток інших проблем в організмі.

Самий тривожний фактор - висока ламкість судин. Зазвичай це проявляється частими кровотечами: з носа, ясен, при порізах і подряпинах, погано гояться рани.

Також при дефіциті вітаміну С часто з'являються синці навіть від найменшого дотику.

Хто в групі ризику

Люди з хворобами шлунково-кишкового тракту

Люди, які зловживають різними дієтами

Люди, які зловживають курінням

Пацієнти старше 50 років

Люди, які споживають наркотики

Дефіцит вітаміну С часто буває у вагітних і годуючих

Варто пам'ятати про те, що вітамін С не накопичується в організмі. Його потрібно приймати регулярно і щодня.

Найоптимальніше - з щоденного раціону харчування. Постійна нестача вітаміну С може з часом привести до розвитку незворотних наслідків і захворювань.

Якщо ви запідозрили брак вітаміну С в організмі, то займатися самолікуванням категорично не можна.

Потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, який допоможе розробити необхідну схему. Це може бути зміна способу життя, раціону харчування, при необхідності – курс вітамінів.

Важливо! Передозування вітаміну С небезпечне для здоров'я людини.

Найбільше вітаміну С міститься в таких продуктах: чорна смородина, щавель, капуста, перець, яблука, зелений горошок, броколі, цитрусові.