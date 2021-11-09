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Людині дуже потрібен завжди: як визначити нестачу вітаміну С

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Вівторок 09 листопада 2021 17:27
Людині дуже потрібен завжди: як визначити нестачу вітаміну С Які ознаки говорять про дефіцит вітаміну С (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вітамін С для організму людини дуже важливий. Він бере участь у багатьох процесах, і його нестача може викликати часті головні болі, хронічну втому, дратівливість і зниження імунітету в цілому.

Для чого потрібен організму вітамін С і за якими ознаками можна визначити брак, розповіли в матеріалі Medicina.

Вітамін С (або аскорбінова кислота) потрібен організму для правильно функціонування й отримати його можна тільки з їжею.

Для чого потрібен вітамін С

Продукування колагену, який відповідає за стан шкіри, судин, кісток, зв'язок і хрящів. Також колаген уповільнює старіння і допомагає швидше загоювати рани.

Засвоєння мінеральних речовин. Вітамін С допомагає у два рази краще засвоїти залізо.

Антиоксидантна дія. Знижує чисельність вільних радикалів, які пошкоджують здорові клітини.

Підвищує імунітет. Підсилює здатність організму протистояти вірусам.

Зміцнює серцеву систему. Вітамін С покращує стан судин і сприяє зниженню холестерину. Забезпечує розрідження крові та допомагає в профілактиці тромбів

Знижує рівень сечової кислоти. Вітамін С допомагає виводити надлишки цієї кислоти з організму і знижує ризик розвитку подагри.

Зміцнює нервову систему. У людей з достатньою кількістю вітаміну С рідше бувають депресії та рівень стресостійкості більш високий.

Які симптоми говорять про брак вітаміну С

  • Сухість шкіри
  • Лущення
  • Утворення передчасних зморшків
  • Випадання волосся
  • Поява незрозумілих синців
  • Тривале загоєння ран
  • Кровоточивість ясен
  • Схильність до кровотеч
  • Геморой
  • Розвиток варикозу
  • Хитання і випадання зубів
  • Поява на тілі дрібних червоних точок
  • Зниження концентрації та уваги
  • Дратівливість
  • Сильна втома, апатія, стомлюваність
  • Схильність до депресивного стану
  • Безсоння
  • Часті та тривалі застуди
  • Запалення слизових
  • М'язові та суглобові болі

Як відзначають лікарі, запідозрити брак вітаміну С на початкових стадіях складно. Симптоми можуть вказувати не тільки на дефіцит цього вітаміну, але і на розвиток інших проблем в організмі.

Самий тривожний фактор - висока ламкість судин. Зазвичай це проявляється частими кровотечами: з носа, ясен, при порізах і подряпинах, погано гояться рани.

Також при дефіциті вітаміну С часто з'являються синці навіть від найменшого дотику.

Хто в групі ризику

  • Люди з хворобами шлунково-кишкового тракту
  • Люди, які зловживають різними дієтами
  • Люди, які зловживають курінням
  • Пацієнти старше 50 років
  • Люди, які споживають наркотики
  • Дефіцит вітаміну С часто буває у вагітних і годуючих

Варто пам'ятати про те, що вітамін С не накопичується в організмі. Його потрібно приймати регулярно і щодня.

Найоптимальніше - з щоденного раціону харчування. Постійна нестача вітаміну С може з часом привести до розвитку незворотних наслідків і захворювань.

Якщо ви запідозрили брак вітаміну С в організмі, то займатися самолікуванням категорично не можна.

Потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, який допоможе розробити необхідну схему. Це може бути зміна способу життя, раціону харчування, при необхідності – курс вітамінів.

Важливо! Передозування вітаміну С небезпечне для здоров'я людини.

Найбільше вітаміну С міститься в таких продуктах: чорна смородина, щавель, капуста, перець, яблука, зелений горошок, броколі, цитрусові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ознаки говорять про те, що потрібно терміново здати аналізи на паразитів.

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