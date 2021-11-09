Людині дуже потрібен завжди: як визначити нестачу вітаміну С
Вітамін С для організму людини дуже важливий. Він бере участь у багатьох процесах, і його нестача може викликати часті головні болі, хронічну втому, дратівливість і зниження імунітету в цілому.
Для чого потрібен організму вітамін С і за якими ознаками можна визначити брак, розповіли в матеріалі Medicina.
Вітамін С (або аскорбінова кислота) потрібен організму для правильно функціонування й отримати його можна тільки з їжею.
Для чого потрібен вітамін С
Продукування колагену, який відповідає за стан шкіри, судин, кісток, зв'язок і хрящів. Також колаген уповільнює старіння і допомагає швидше загоювати рани.
Засвоєння мінеральних речовин. Вітамін С допомагає у два рази краще засвоїти залізо.
Антиоксидантна дія. Знижує чисельність вільних радикалів, які пошкоджують здорові клітини.
Підвищує імунітет. Підсилює здатність організму протистояти вірусам.
Зміцнює серцеву систему. Вітамін С покращує стан судин і сприяє зниженню холестерину. Забезпечує розрідження крові та допомагає в профілактиці тромбів
Знижує рівень сечової кислоти. Вітамін С допомагає виводити надлишки цієї кислоти з організму і знижує ризик розвитку подагри.
Зміцнює нервову систему. У людей з достатньою кількістю вітаміну С рідше бувають депресії та рівень стресостійкості більш високий.
Які симптоми говорять про брак вітаміну С
- Сухість шкіри
- Лущення
- Утворення передчасних зморшків
- Випадання волосся
- Поява незрозумілих синців
- Тривале загоєння ран
- Кровоточивість ясен
- Схильність до кровотеч
- Геморой
- Розвиток варикозу
- Хитання і випадання зубів
- Поява на тілі дрібних червоних точок
- Зниження концентрації та уваги
- Дратівливість
- Сильна втома, апатія, стомлюваність
- Схильність до депресивного стану
- Безсоння
- Часті та тривалі застуди
- Запалення слизових
- М'язові та суглобові болі
Як відзначають лікарі, запідозрити брак вітаміну С на початкових стадіях складно. Симптоми можуть вказувати не тільки на дефіцит цього вітаміну, але і на розвиток інших проблем в організмі.
Самий тривожний фактор - висока ламкість судин. Зазвичай це проявляється частими кровотечами: з носа, ясен, при порізах і подряпинах, погано гояться рани.
Також при дефіциті вітаміну С часто з'являються синці навіть від найменшого дотику.
Хто в групі ризику
- Люди з хворобами шлунково-кишкового тракту
- Люди, які зловживають різними дієтами
- Люди, які зловживають курінням
- Пацієнти старше 50 років
- Люди, які споживають наркотики
- Дефіцит вітаміну С часто буває у вагітних і годуючих
Варто пам'ятати про те, що вітамін С не накопичується в організмі. Його потрібно приймати регулярно і щодня.
Найоптимальніше - з щоденного раціону харчування. Постійна нестача вітаміну С може з часом привести до розвитку незворотних наслідків і захворювань.
Якщо ви запідозрили брак вітаміну С в організмі, то займатися самолікуванням категорично не можна.
Потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, який допоможе розробити необхідну схему. Це може бути зміна способу життя, раціону харчування, при необхідності – курс вітамінів.
Важливо! Передозування вітаміну С небезпечне для здоров'я людини.
Найбільше вітаміну С міститься в таких продуктах: чорна смородина, щавель, капуста, перець, яблука, зелений горошок, броколі, цитрусові.
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