Этот фрукт должен быть в рационе каждого: имеет много полезных витаминов
Организм человека в зимний период требует много витаминов. А в сливах много полезных микроэлементов. Также фрукт можно добавлять в десерты и даже в мясные блюда.
Также, кому лучше отказаться от слив, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Почему сливы полезны
По словам специалиста, они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок.
Важно, что все свои полезные свойства плода сохраняются и после переработки.
Также в состав фрукта входит:
- Витамин C;
- Провитамин А;
- Фруктоза и сахароза;
- Пищевые волокна;
- Органические кислоты;
- Азотистые, дубильные вещества;
- Макро- и микроэлементы.
Кроме того, основное полезное свойство сливы – мягкое очищение кишечника и нормализация деятельности желудочно-кишечного тракта. Также слива может возбуждать аппетит.
"В день можно съедать 3-4 сливы, если есть склонность к диарее - не более двух", - написала Фус.
Кому лучше не есть фрукт
Чрезмерное употребление слив может представлять опасность для здорового человека. В частности, это может отличаться диареей, повышение кислотности в желудке, появление изжоги.
Диетолог рассказала, что сливы противопоказаны:
- с диабетом и ожирением из-за высокого уровня глюкозы и фруктозы в продукте;
- противопоказания в период обострения гастрита с повышенным уровнем кислотности;
- кормящим мамам, потому что употребление сливы может спровоцировать диарею и колики у младенцев
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