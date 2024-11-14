Чарльзу ІІІ - 76: як сьогодні виглядає британський монарх, який бореться з раком

14 листопада свій 76-й день народження святкує британський король Чарльз III, який продовжує боротьбу з раком, і нагоди свята Букінгемський палац показав новий офіційний портрет монарха.
РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.
На знімку іменинник постав у класичному костюмі світло-синього відтінку, який поєднав із білосніжною сорочкою та краваткою у таких же кольорах. Також у кишені піджака виднілася хустинка. На фото Чарльз позував з усмішкою.
Онкологічне захворювання на ранній стадії у Його Величності діагностували у лютому цього року. Це сталося після того, як йому зробили операцію на тлі збільшення простати. Хоч Букінгемський палац офіційно оголосив про захворювання, там не стали уточнювати, з яким саме типом раку зіштовхнувся старший син покійної Єлизавети II.
У мережі час від часу королівські експерти коментують стан монарха, а також раніше стало відомо, що через кілька місяців після підтвердження діагнозу король потроху став відновлювати свої робочі обов'язки.
Наприклад, він вже встиг здійснити кілька закордонних візитів, зокрема у жовтні навідався до Австралії та Самоа. Лікарі дозволили Чарльзу призупинити лікування, але після повернення додому він обов'язково має повернутися до необхідних процедур.
На трон він зійшов після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, яка пішла з життя 8 вересня 2022 року. Вона правила 70 років і сім місяців - найдовше з усіх британських монархів.
Що стосується Чарльза, то він прийняв на себе обов'язки від імені королеви та країн Співдружності і надалі продовжує їх виконувати. У 1976 році Чарльз заснував The Prince's Trust, також є патроном, президентом і членом понад 400 інших благодійних організацій.
Він продовжує підвищувати обізнаність суспільства про органічне сільське господарство та зміну клімату, і така діяльність принесла королю нагороди та визнання екологічних груп. Важливою є і його підтримка альтернативної медицини, включно з гомеопатією, хоча через це його критикували деякі медичні фахівці.
Погляди Чарльза на роль архітектури в суспільстві та збереження історичних будівель отримали значну увагу з боку британських архітекторів і критиків дизайну. Окрім того, з 1993 року монарх працює над створенням Паундбері - експериментального нового міста, заснованого відповідно до його архітектурних принципів.
Чарльз III з самого початку повномасштабного вторгнення засудив російську агресію проти України. Він висловив підтримку українцям, виступивши з відповідною промовою. Окрім того, у квітні 2022 року монархзустрічався з українськими біженцями, які виїхали до Сполученого Королівства на тлі війни.
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А інсайдери тим часом назвали спосіб, який міг би помирити принца Гаррі з королівською родиною.
Для написання матеріалу були використані джерела: публікація з Instagram королівської родини, а також інформація про Чарльза III зі сторінки Вікіпедія.