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Чарльзу ІІІ - 76: як сьогодні виглядає британський монарх, який бореться з раком

Чарльз ІІІ (Фото: Getty Images)
Автор: Любов Блажко

14 листопада свій 76-й день народження святкує британський король Чарльз III, який продовжує боротьбу з раком, і нагоди свята Букінгемський палац показав новий офіційний портрет монарха.

РБК-Україна (проєкт Styler) пише про це детальніше.

Новий портрет Чарльза III

На знімку іменинник постав у класичному костюмі світло-синього відтінку, який поєднав із білосніжною сорочкою та краваткою у таких же кольорах. Також у кишені піджака виднілася хустинка. На фото Чарльз позував з усмішкою. 

Новий портрет Чарльза III (Фото: instagram.com/theroyalfamily) 

Що відомо про хворобу Чарльза III

Онкологічне захворювання на ранній стадії у Його Величності діагностували у лютому цього року. Це сталося після того, як йому зробили операцію на тлі збільшення простати. Хоч Букінгемський палац офіційно оголосив про захворювання, там не стали уточнювати, з яким саме типом раку зіштовхнувся старший син покійної Єлизавети II.

У мережі час від часу королівські експерти коментують стан монарха, а також раніше стало відомо, що через кілька місяців після підтвердження діагнозу король потроху став відновлювати свої робочі обов'язки.

Наприклад, він вже встиг здійснити кілька закордонних візитів, зокрема у жовтні навідався до Австралії та Самоа. Лікарі дозволили Чарльзу призупинити лікування, але після повернення додому він обов'язково має повернутися до необхідних процедур. 

Чарльз III лікується від раку (Фото: Getty Images)

Що відомо про правління Чарльза III

На трон він зійшов після смерті своєї матері, королеви Єлизавети II, яка пішла з життя 8 вересня 2022 року. Вона правила 70 років і сім місяців - найдовше з усіх британських монархів.

Що стосується Чарльза, то він прийняв на себе обов'язки від імені королеви та країн Співдружності і надалі продовжує їх виконувати. У 1976 році Чарльз заснував The Prince's Trust, також є патроном, президентом і членом понад 400 інших благодійних організацій.

Він продовжує підвищувати обізнаність суспільства про органічне сільське господарство та зміну клімату, і така діяльність принесла королю нагороди та визнання екологічних груп. Важливою є і його підтримка альтернативної медицини, включно з гомеопатією, хоча через це його критикували деякі медичні фахівці.

Погляди Чарльза на роль архітектури в суспільстві та збереження історичних будівель отримали значну увагу з боку британських архітекторів і критиків дизайну. Окрім того, з 1993 року монарх працює над створенням Паундбері - експериментального нового міста, заснованого відповідно до його архітектурних принципів.

Що відомо про правління Чарльза III Чарльз III (Фото: Getty Images)

Позиція щодо війни в Україні

Чарльз III з самого початку повномасштабного вторгнення засудив російську агресію проти України. Він висловив підтримку українцям, виступивши з відповідною промовою. Окрім того, у квітні 2022 року монархзустрічався з українськими біженцями, які виїхали до Сполученого Королівства на тлі війни.

Чарльз III і королева Камілла (Фото: Getty Images)

Ми також писали, що принц Гаррі завдав новий "удар" королівській родині.

А інсайдери тим часом назвали спосіб, який міг би помирити принца Гаррі з королівською родиною.

Для написання матеріалу були використані джерела: публікація з Instagram королівської родини, а також інформація про Чарльза III зі сторінки Вікіпедія.

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