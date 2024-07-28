Інсайдери назвали спосіб, який міг би помирити принца Гаррі з королівською родиною

Після виїзду до США принц Гаррі має доволі непрості стосунки з представниками королівської родини. Інсайдери розповіли, який вчинок зі сторони Чарльза III міг би "розтопити лід" та покращити ситуацію.

Що про це відомо розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Page Six .

Що сказали інсайдери

Король Сполученого Королівства і його обраниця Камілла не запросили Гаррі з родиною приєднатися до їхнього відпочинку у маєтку у Сандрінгемі, де вони збираються провести час.

У майбутньому ситуація неприязні між двома сторонами також може негативно позначитися і на дні народження герцога Сассекського, яке той святкуватиме 15 вересня.

Проте є спосіб, який міг би вичерпати непорозуміння, впевнені деякі очевидці.

"Король Чарльз міг би повернути принцу Гаррі охорону під час його перебування у Британії, адже той цього так відчайдушно хоче. Як монарх, саме він приймає остаточні рішення, тому міг би вплинути на це. Тоді батько і син могли б помиритися", - пояснили інсайдери, наближені до королівської родини.

До слова, не так давно молодший син короля говорив про те, що боїться везти на батьківщину свою дружину та дітей через можливу загрозу.

Принц Гаррі і його батько Чарльз III (Фото: Getty Images)

Нагадаємо, Гаррі втратив можливість охорони після того, як відмовився від королівських обов'язків та перебрався до Каліфорнії, США. Це сталося у 2020 році.

У квітні герцог Сассекський програв судовий процес щодо оскарження рішення про анулювання охорони. Наразі він повторно оскаржує постанову британського суду.

"Все що потрібно - це одна людина, одна дійова особа, яка це читає, щоб вона зробила щось на основі того, що прочитала… Будь це кислота чи щось іще, і такі думки мене серйозно страшать. Це одна з причин, чому я не привезу свою дружину назад до цієї країни", - заявляв молодший брат принца Вільяма.

Гаррі і його дружина Меган Маркл (Фото: Getty Images)

Окрім того, Гаррі висловлював розчарованість щодо того, що королівська родина не хоче протистояти британським таблоїдам, як це свого часу робив він.

"Я дуже чітко дав зрозуміти, що готовий протистояти, і було б чудово, якби ми робили це усією сім'єю. Я вважаю, що коли ви маєте публічну роль, то повинні відстоювати власні інтереси для загального блага. Але я роблю це, в першу чергу, через свої особисті причини", - говорив обранець Меган Маркл.