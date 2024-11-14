Чарльзу ІІІ - 76: как сегодня выглядит британский монарх, который борется с раком

14 ноября свой 76-й день рождения празднует британский король Чарльз III, который продолжает борьбу с раком, и случаю праздника Букингемский дворец показал новый официальный портрет монарха.
РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.
На снимке именинник появился в классическом костюме светло-синего оттенка, который он соединил с белоснежной рубашкой и галстуком в таких же цветах. Также в кармане пиджака виднелся платок. На фото Чарльз позировал с улыбкой.
Онкологическое заболевание на ранней стадии у Его Величества диагностировали в феврале этого года. Это произошло после того, как ему сделали операция на фоне увеличения простаты. Хотя Букингемский дворец официально объявил о болезни, там не стали уточнять, с каким типом рака столкнулся старший сын покойной Елизаветы II.
В сети иногда королевские эксперты комментируют состояние монарха, а также ранее стало известно, что спустя несколько месяцев после подтверждения диагноза король понемногу стал восстанавливать свои рабочие обязанности.
К примеру, он уже успел совершить несколько зарубежных визитов, в частности в октябре посетил Австралию и Самоа. Врачи позволили Чарльзу приостановить лечение, но по возвращении домой он обязательно должен вернуться к необходимым процедурам.
На трон он сошел после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, ушедшей из жизни 8 сентября 2022 года. Она правила 70 лет и семь месяцев - дольше из всех британских монархов.
Что касается Чарльза, то он принял на себя обязанности от имени королевы и стран Содружества и продолжает их выполнять. В 1976 году Чарльз основал The Prince's Trust, также является патроном, президентом и членом более 400 других благотворительных организаций.
Он продолжает повышать осведомленность общества об органическом сельском хозяйстве и изменении климата, и такая деятельность принесла королю награды и признание экологических групп. Важна и его поддержка альтернативной медицины, включая гомеопатию, хотя из-за этого его критиковали некоторые медицинские специалисты.
Взгляды Чарльза на роль архитектуры в обществе и сохранение исторических построек получили значительное внимание со стороны британских архитекторов и критиков дизайна. Кроме того, с 1993 года монарх работает над созданием Паундбери - экспериментального нового города, основанного в соответствии с его архитектурными принципами.
Чарльз III с самого начала полномасштабного вторжения осудил российскую агрессию против Украины. Он выразил поддержку украинцам, выступив с соответствующей речью. Кроме того, в апреле 2022 года монарх встречался с украинскими беженцами, выехавшими в Соединенное Королевство на фоне войны.
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Для написания материала были использованы источники: публикация из Instagram королевской семьи, а также информация о Чарльзе III со страницы Википедия.