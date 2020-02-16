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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой: все подробности

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 17:01
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой: все подробности
Кэролайн Флэк (фото: instagram.com/carolineflack)

Бывшая девушка принца Гарри Кэролайн Флэк найдена мертвой

Кэролайн Флэк, которая ранее встречалась с принцем Гарри, покончила с собой в своей новой квартире в Лондоне. Известная британская телеведущая в марте этого года должна была предстать перед судом в деле по обвинению в нападении на своего парня Льюиса Бертона.

В декабре 2019 года 40-летнюю женщину уволили с телеканала ITV из-за нанесения телесных повреждений своему 27-летнему парню. При этом Кэролайн настаивала на своей невиновности. После этого инцидента бывшей девушке принца Гарри предложили стать ведущей реалити-шоу о пластической хирургии.

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой: все подробности

Кэролайн Флэк (фото: instagram.com/carolineflack)

Стоит отметить, что отношения с принцем Гарри у Кэролайн начались в 2009 года. Тогда пару познакомили их общие друзья. Но они расстались после того, как пресса начала писать о их отношениях. Позже принц Гарри связал свою жизнь с американской актрисой Меган Маркл, а у Кэролайн было множество романов. Об этом сообщает The Sun.

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой: все подробностиБывшая девушка принца Гарри покончила с собой: все подробности

Кэролайн Флэк (фото: instagram.com/carolineflack)

Кэролайн была ведущей реалити-шоу "Остров любви" и "X Factor". Она также снималась в сериале "Зашибись!", и принимала участие в шоу "Танцы со звездами". В 2015 году она вошла в топ-5 самых сексуальных женщин по версии журнала FHM.

Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой: все подробности

Кэролайн Флэк (фото: instagram.com/carolineflack)

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри утаили от общественности важный момент. Семейная пара посетила престижный Стэнфордский университет в Пало-Альто.

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