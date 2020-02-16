Меган Маркл и принц Гарри утаили от общественности важный момент: что известно

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Сассекские посетили престижный Стэнфордский университет в Пало-Альто

Меган Маркл и принц Гарри посетили престижный Стэнфордский университет в Пало-Альто, штат Калифорния, совершив перелет из Канады, где они в настоящее время живут со своим сыном Арчи. Об этом информирует издание Daily Mail.

Гарри и Меган присутствовали на "мозговых штурмах" с несколькими профессорами и учеными из университета, которые помогали супругам работать над концепцией и созданием их новой благотворительной организации.

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Их решение работать с учеными в университете в Калифорнии, без сомнения, вызовет больше вопросов о том, планирует ли пара переехать на Западное побережье навсегда, проведя недели с момента их ухода из королевской жизни.

Ранее семья писала, что переезд позволит им воспитать сына с признательностью за королевскую традицию, в которой он родился, и в то же время предоставит возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск новой благотворительной организации.

Напомним, что принц Гарри и Меган Маркл все больше и больше обрастают полезными связями за пределами США. Накануне пара побывала на закрытом саммите по вопросам альтернативных инвестиций в Майами, где познакомилась с Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом.