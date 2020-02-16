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Колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою: усі подробиці

STYLERЖиття    16.02.2020 - 17:01
Колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою: усі подробиці
Керолайн Флек (фото: instagram.com/carolineflack)

Колишня дівчина принца Гаррі Керолайн Флек знайдена мертвою

Керолайн Флек, яка раніше зустрічалася з принцом Гаррі, покінчила з собою в своїй новій квартирі в Лондоні. Відома британська телеведуча в березні цього року повинна була постати перед судом у справі за обвинуваченням у нападі на свого хлопця Льюїса Бертона.

У грудні 2019 року 40-річну жінку звільнили з телеканалу ITV через нанесення тілесних ушкоджень своєму 27-річному хлопцеві. При цьому Керолайн наполягала на своїй невинності. Після цього інциденту колишній дівчині принца Гаррі запропонували стати ведучою реаліті-шоу про пластичну хірургію.

Колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою: усі подробиці

Керолайн Флек (фото: instagram.com/carolineflack)

Варто зазначити, що стосунки з принцом Гаррі в Керолайн почалися в 2009 року. Тоді пару познайомили їхні спільні друзі. Але вони розійшлися після того, як преса почала писати про їх відносии. Пізніше принц Гаррі пов'язав своє життя з американською актрисою Меган Маркл, а у Керолайн було безліч романів. Про це повідомляє The Sun.

Колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою: усі подробиціКолишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою: усі подробиці

Керолайн Флек (фото: instagram.com/carolineflack)

Керолайн була ведучою реаліті-шоу "Острів любові" та "X Factor". Вона також знімалася в серіалі "Зашибісь!", і брала участь в шоу "Танці з зірками". У 2015 році вона увійшла в топ-5 найсексуальніших жінок за версією журналу FHM.

Колишня дівчина принца Гаррі покінчила з собою: усі подробиці

Керолайн Флек (фото: instagram.com/carolineflack)

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі приховали від громадськості важливий момент. Сімейна пара відвідала престижний Стенфордського університету в Пало-Альто.

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