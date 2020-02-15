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Как изменилась жизнь Меган Маркл и принца Гарри после "Мегсита"

STYLERПерсоны    15.02.2020 - 08:34
Как изменилась жизнь Меган Маркл и принца Гарри после "Мегсита"
Меган Маркл, Арчи и принц Гарри (коллаж: РБК-Украина)

У Меган Маркл и принц Гарри новая влюбленность

Меган Маркл и принц Гарри переживают новый период в отношениях. После выхода из королевской семьи супруги сняли с себя множество обязанностей и дополнительные факторы стресса. Более того, отказ от королевских привилегий мужем Меган Маркл означал для нее, что его чувства велики и он готов на жертвы ради нее. Все это усилило отношение экс-герцогов. Об этом рассказал друг семьи.

"Они одурманены и очень милы друг с другом", - говорит инсайдер.

Гарри и Меган также наслаждаются круглосуточным времяпровождением со своим 9-месячным сыном Арчи в Канаде. Гарри радостно поделился тем, что его сын недавно впервые увидел снег и подумал, что это было "чертовски блестяще".

"Арчи – это их приоритет. Это очень важно - заботиться о нем и ставить семью на первое место. Он счастливый ребенок - он любит смеяться. Арчи и Гарри так хорошо проводят время вместе. А Меган - замечательная мама. Она очень заботится о нем. Они пытаются жить своей жизнью как обычные родители", - также добавил друг семьи.

В свободное время супруги могут сидеть дома или отправиться в пеший поход по лесу неподалеку.

"Они настоящие домоседы, которые любят расслабляться с Арчи и собаками", - добавляет инсайдер.

Как изменилась жизнь Меган Маркл и принца Гарри после &quot;Мегсита&quot;

Принц Гарри и Арчи в Канаде (фото: sussexroyal)

Пара, которая связала себя узами брака в 2018 году, также хочет провести больше времени в родном городе Меган, Лос-Анджелесе, этим летом.

"Им нравится быть в Канаде, но они также смотрят на дома в Лос-Анджелесе. Скорее всего, у них будут дома и там, и тут", - добавил инсайдер.

Кроме того, Меган Маркл и принц Гарри закладывают основу для своего собственного благотворительного фонда. Они недавно посетили Стэндфордский университет, чтобы встретиться с профессорами и поговорить об их фонде.

"Он действительно заботится о своей работе. Он хороший парень", - говорит член из их круга.

Ранее появилась информация, что Меган Маркл заставляет принца Гарри худеть.

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