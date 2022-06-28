Возьмите крылышки и приготовьте вкуснятину в духовке: простой рецепт курятины в глазури
Скриншот: Куриные крылышки в духовке
Куриные крылышки в духовке можно готовить разными способами. Это беспроигрышный и бюджетный вариант мясного блюда, а если сделать их в глазури, вы получите невероятную вкуснятину!
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Куриные крылышки - 1 кг
- Соль - 1 ч. л.
- Черный молотый перец - 1 ч. л.
- Копченная паприка - 1 ч. л.
- Сушеный чеснок - 1 ч. л.
- Кориандр - 1/3 ч. л.
Для глазури:
- Томатный соус или кетчуп - 60-70 г
- Мед - 1 ч. л.
- Сливочное масло - 20 г
Пошаговое приготовление крылышек
- Помойте куриные крылышки и просушите их бумажными полотенцами.
- Добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и кориандр.
- Выпекайте 30 минут при 200 градусах.
- Для глазури смешайте томатный соус, мед и сливочное масло, проварите 1 минуту.
- Залейте куриные крылышки глазурью, перемешайте.
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