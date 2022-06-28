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Возьмите крылышки и приготовьте вкуснятину в духовке: простой рецепт курятины в глазури

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 07:43
Возьмите крылышки и приготовьте вкуснятину в духовке: простой рецепт курятины в глазури Скриншот: Куриные крылышки в духовке
Автор: Светлана Мащенко

Куриные крылышки в духовке можно готовить разными способами. Это беспроигрышный и бюджетный вариант мясного блюда, а если сделать их в глазури, вы получите невероятную вкуснятину!

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Куриные крылышки - 1 кг
  • Соль - 1 ч. л.
  • Черный молотый перец - 1 ч. л.
  • Копченная паприка - 1 ч. л.
  • Сушеный чеснок - 1 ч. л.
  • Кориандр - 1/3 ч. л.

Для глазури:

  • Томатный соус или кетчуп - 60-70 г
  • Мед - 1 ч. л.
  • Сливочное масло - 20 г

Пошаговое приготовление крылышек

  1. Помойте куриные крылышки и просушите их бумажными полотенцами.
  2. Добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чеснок и кориандр.
  3. Выпекайте 30 минут при 200 градусах.
  4. Для глазури смешайте томатный соус, мед и сливочное масло, проварите 1 минуту.
  5. Залейте куриные крылышки глазурью, перемешайте.

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