Огурцы маринованные по-польски по украинскому рецепту: так вы еще не готовили

Маринованные огурцы по-польски закладываются в банку вместе с луком, морковью, корнем петрушки и горчицей. Такая закрутка будет идеальной закуской зимой, а лучше всего для нее подойдут корнишоны.

Рецептом поделилась украинская кулинар Лилия Цвет.

Ингредиенты на 1 литровую банку: укроп - 1 соцветие

лавровый лист - 1 шт.

душистый перец - 5 шт.

лук - 1 шт.

морковь - 1 шт.

корень петрушки - 0,5 шт.

дижонская горчица - 1 ст. л.

огурцы молодые Для маринада на 1 л воды: соль - 40 г (2 ст. л.)

сахар - 100 г (4 ст. л.)

уксус - 100 мл Пошаговое приготовление Замочите огурцы в холодной воде на два часа. Положите в чистую банку укроп, порезанный кусками лук, кружочки моркови, корень петрушки, дижонскую горчицу, лавровый лист, душистый перец. Плотно сложите в банку огурцы, лучше всего - корнишоны. Налейте в кастрюлю воду, добавьте соль и сахар, уксус. Поставьте кипятиться, залейте горячим маринадом огурцы. Накройте крышкой и простерилизуйте банку в кипящей воде в течение 10 минут. После стерилизации герметично закройте банку. Поставьте банку вверх дном и оставьте до остывания. Укутывать не надо!