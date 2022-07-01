Бюджетна смакота з кабачків: ви більше не будете їх смажити

Кабачки - універсальний овоч, з якого готують все що завгодно - від супів до пирогів. Пропонуємо вам бюджетний варіант легкої і пікантної закуски - кабачковий рулет.

Інгредієнти:

Кабачки - 550 г (3 маленьких)

Борошно - 3 ст. л.

Сіль - 0,5 ч. л.

Сметана - 1 ст. л. з гіркою

Яйце - 3 шт. (2 великих)

Для начинки:

Плавлені сирки - 3 шт. (210 г)

Майонез або сметана - за смаком

Часник - 2 зубчики

Помідор - 2 шт.

Скріншот: Рулет з кабачків

Покрокове приготування

Натріть кабачки на тертці. Додайте 0,5 ч. л. солі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.

Відіжміть рідину з кабачків. Додайте яйця, сметану і борошно. Перемішайте до однорідності.

Викладіть на пергамент і випікайте 15 хвилин при температурі 200 градусів.

Натріть плавлені сирки на тертці. Подрібніть часник. Додайте майонез за смаком.

Тонко наріжте помідор. Змастіть остиглий корж з кабачків нашою масою з сирків, часнику і майонезу, викладіть шматочки помідорів, скрутіть в рулет.

Загорніть рулет в харчову плівку і покладіть в холодильник на 1 годину.

Наріжте на порційні шматочки.