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Бюджетна смакота з кабачків: ви більше не будете їх смажити

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П'ятниця 01 липня 2022 13:15
Бюджетна смакота з кабачків: ви більше не будете їх смажити Скріншот відео: як приготувати смакоту з кабачків
Автор: Світлана Мащенко

Кабачки - універсальний овоч, з якого готують все що завгодно - від супів до пирогів. Пропонуємо вам бюджетний варіант легкої і пікантної закуски - кабачковий рулет.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 550 г (3 маленьких)
  • Борошно - 3 ст. л.
  • Сіль - 0,5 ч. л.
  • Сметана - 1 ст. л. з гіркою
  • Яйце - 3 шт. (2 великих)

Для начинки:

  • Плавлені сирки - 3 шт. (210 г)
  • Майонез або сметана - за смаком
  • Часник - 2 зубчики
  • Помідор - 2 шт.

Бюджетна смакота з кабачків: ви більше не будете їх смажити

Скріншот: Рулет з кабачків

Покрокове приготування

Натріть кабачки на тертці. Додайте 0,5 ч. л. солі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.

Відіжміть рідину з кабачків. Додайте яйця, сметану і борошно. Перемішайте до однорідності.

Викладіть на пергамент і випікайте 15 хвилин при температурі 200 градусів.

Натріть плавлені сирки на тертці. Подрібніть часник. Додайте майонез за смаком.

Тонко наріжте помідор. Змастіть остиглий корж з кабачків нашою масою з сирків, часнику і майонезу, викладіть шматочки помідорів, скрутіть в рулет.

Загорніть рулет в харчову плівку і покладіть в холодильник на 1 годину.

Наріжте на порційні шматочки.

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