Быстрая пицца Наполеон из лаваша: готовится на "раз два три"

Пицца "Наполеон" - это многослойная пицца-пирог, где мало теста и очень много начинки. В основе блюда - тонкий лаваш.
Рецептом разделились на YouTube-канале Onyshkevychi.
Подготовьте форму (выстелите пергаментом, смажьте дно и бока маслом). Смажьте первый лист кетчупом или томатным соусом.
Добавьте ветчину или колбасу, посыпьте кукурузой, нарезанные помидоры, оливки. Посыпьте натертым сыром.
Заложите следующий слой (лаваш и начинку). Выложите как на обычную пиццу (тонкими слайсами), сверху посыпьте сыром.
Выпекаем в разогретой до 200 градусов 15-20 минут. Наша пицца готова!
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