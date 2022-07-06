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Сочная пицца из кабачков: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

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Среда 06 июля 2022 11:56
Сочная пицца из кабачков: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт! Скриншот: Как приготовить пицу из кабачков
Автор: Светлана Мащенко

Пицца из кабачков? Это вкуснейшее блюдо может стать для вас каждодневным. А если вы не любите кабачки, то после этого рецепта точно полюбите?

Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Кабачки - 400-450 г
  • Соль - 1/2 ч. л.
  • Мука - 4-5 ст. л. с горкой (все зависит от сочности кабачков)
  • Яйцо - 1 шт.
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Помидор - 1 шт.
  • Колбаса (ветчина, мясо, фарш - уже готовые) - 80 г
  • Лук - 1/3 шт.
  • Сыр - 80 г
  • Базилик - 1 веточка
  • Чеснок - 1 зубчик

Сочная пицца из кабачков: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!

Скриншот: Такой будет наша кабачковая пицца

Пошаговое приготовление

Кабачки натрите на терке, посолите и перемешайте. Оставьте на 5 минут, чтобы они пустили сок.

Кабачки хорошо отожмите, добавьте яйцо, сметану и муку.

Выложите кабачковое тесто на сковороду, смазанную растительным маслом, обжарьте с одной стороны 10 минут под закрытой крышкой на умеренном огне.

Колбасу и помидор нарежьте кольцами. Сыр натрите. Чеснок и базилик очень мелко измельчите.

Переверните кабачковый блин, выложите чеснок с базиликом, сверху половину сыра, дальше колбасу и помидоры, и сверху оставшуюся половину сыра.

Дальше можно продолжить приготовление на сковороде. Налейте немного воды под кабачковую основу и накройте крышкой. Благодаря пару, который образовывается, сыр быстрее расплавится.

Или можно переложить нашу пиццу на противень и запечь в духовке 5-10 минут до румяности.

Ранее мы писали, как приготовить вкуснейшие кабачки по-корейски.

Также кулинар поделилась рецептом чебуреков из кабачков.

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