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Школьная мини-пицца дома: простой рецепт, который очень понравится детям и взрослым

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Понедельник 20 июня 2022 08:00
Школьная мини-пицца дома: простой рецепт, который очень понравится детям и взрослым Скриншот видео: Готовим дома школьную мини-пиццу
Автор: Светлана Мащенко

Детвора обожает мини-пиццу из школьного буфета. Приготовить такую выпечку можно без особых усилий дома, за что ваша семья - от мала до велика будет очень вам благодарна.

Рецептом поделилась известный кулинарный блогер Лилия Цвит.

Ингредиенты на 8 штук:

  • мука - 450 г
  • дрожжи сухие - 11 г (2 ч. л) (или прессованные - 30 г)
  • сахар - 1 ст. л.
  • соль - 1 ч. л.
  • вода - 300 мл
  • яйцо - 1 шт.
  • масло подсолнечное - 2 ст. л.

Для начинки:

  • кетчуп - 100 г
  • колбаса - 200 г
  • помидоры - 3-4 шт.
  • сыр - 200 г

Школьная мини-пицца дома: простой рецепт, который очень понравится детям и взрослым

Скриншот: такой будет наша готовая пицца

Пошаговое приготовление пиццы

Половину от общего количества просеянной муки смешиваем с сухими дрожжами, сахаром и солью. Перемешиваем массу (прессованные дрожжи надо растворить в воде и смешать с сухими ингредиентами).

Добавляем 300 мл воды и замешиваем жидкое тесто. Накрываем крышкой или полотенцем и отправляем подходить в теплое место на 30 минут.

Добавляем в массу яйцо, растительное масло, остальную муку и замешиваем мягкое тесто. Вымешиваем тесто в течение 10 минут и ставим в теплое место еще на полчаса.

Разделяем тесто на 8 частей на рабочей поверхности. Формируем шарики. Каждый растягиваем пальцами и сразу выкладываем на застеленный пергаментом противень, где будем выпекать пиццу.

Смазываем каждую кетчупом, кладем колбасу, помидоры, сыр (или на свой вкус). Выпекаем пиццу в духовке при 190 градусах около 20 минут.

Наша пицца готова! Приятного аппетита!

Ранее блогер рассказала, как дома приготовить твердый сыр в микроволновке.

Также сообщалось, как приготовить домашние беляши на кефире.

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