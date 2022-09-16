Швидка піца Наполеон з лаваша: готується на "раз два три"

Піца "Наполеон" - це багатошарова піца-пиріг, де мало тіста і дуже багато начинки. В основі страви - тонкий лаваш.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Підготуйте форму (вистеліть пергаментом, змастіть дно та боки олією). Змастіть перший лист кетчупом чи томатним соусом.
Додайте шинку чи ковбасу, посипте кукурудзою, нарізані помідори, оливки. Посипте натертим сиром.
Закладіть наступний шар (лаваш і начинка). Викладіть як на звичайну піцу (тонкими слайсами), зверху посипте сиром.
Випікаємо в розігрітій до 200 градусів 15-20 хвилин. Наша піца готова!
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