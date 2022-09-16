Швидка піца Наполеон з лаваша: готується на "раз два три"
Колаж РБК-Україна: Швидка піца "Наполеон" з лаваша
Піца "Наполеон" - це багатошарова піца-пиріг, де мало тіста і дуже багато начинки. В основі страви - тонкий лаваш.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники:
- лаваш - 1 упаковка
- томатний соус/кетчуп - 3-4ст. л.
- твердий сир - 200 г
- ковбаса/шинка - 300 г
- кукурудза - 1 банка
- оливки - 100-150 г
- помідор - 1 шт.
Покрокове приготування
Підготуйте форму (вистеліть пергаментом, змастіть дно та боки олією). Змастіть перший лист кетчупом чи томатним соусом.
Додайте шинку чи ковбасу, посипте кукурудзою, нарізані помідори, оливки. Посипте натертим сиром.
Закладіть наступний шар (лаваш і начинка). Викладіть як на звичайну піцу (тонкими слайсами), зверху посипте сиром.
Випікаємо в розігрітій до 200 градусів 15-20 хвилин. Наша піца готова!
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