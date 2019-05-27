Бунт в одесской колонии: всплыла важная деталь. Видео 18+

Бунт в одесской колонии (коллаж: РБК-Украина)

Бунт в одесской колонии поднял на ноги всех правоохранителей города

Бунт в одесской колонии, который вспыхнул сегодня, 27 мая, стал следствием плохих условий содержания заключенных. Но катализатором возникновения беспорядков стали события пятидневной давности. Об этом сообщает Думская.

К слову, ранее сообщалось, что во время беспорядков произошло массовое бегство заключенных, но позже эта информация была опровергнута правоохранителями.

По информации источника издания, беспорядки в Южной исправительной колонии №51 вызревали уже давно. Дело в том, что около пяти дней назад в исправительном заведении ранили "заточкой" сотрудника, отвечающего за длительные свидания. После этого инцидента свидания отменили.

Кроме того, были запрещены общие приемы пищи в столовой. После чего заключенные начали протестовать, в том числе и против качества еды в учреждении.

Бунт в одесской колонии (фото: facebook.com)

Источник в правоохранительных ораганх утверждает, что начальник Одесской уголовно-исполнительной службы Евгений Ленивов пообещал заключенным провести "учения" спецназа, что на жаргоне означает массовое избиение. А эти "учения" были назначены именно на сегодня.

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Бунт в одесской колонии (видео: YouTube/Новости Думская)

Напомним, в ходе беспорядков были ранены четверо работников учреждения. Погибших, к счастью, нет.

В результате пожара, возникшего при бунте, сгорел пожарный автомобиль и гараж.

Бунт в одесской колонии (видео: facebook.com/KyivOperativ/)

На данный момент сообщается о 30 заключенных, которые забаррикадировались и просят их не избивать.

К слову, омбудсмен Людмила Денисова рассказала подробности бунта в одесской колонии.