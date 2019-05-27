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Информация о погибших при бунте в колонии в Одессе оказалась ложной

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 12:59
Информация о погибших при бунте в колонии в Одессе оказалась ложной
Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

Также не подтвердились данные о побеге заключенных

Информация о гибели заключенных в ходе бунта в одесской колонии №51, а также о массовом побеге оказалась ложной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что в результате беспорядков в колонии погибших нет, а информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной. На данный момент в здание колонии вошли бойцы спецназа. Также, по уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

Отметим, ранее сообщалось о беспорядках в одесской колонии. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. Возле самой колонии задержали шестерых сочувствующих, которые пришли поддержать заключенных. В то же время заключенные сообщили, что спецназ крайне жестко расправляется с бунтовщиками.

Напомним, ранее в Бразилии в тюремной драке в штате Амазонас погибли не менее 15 человек. На место инцидента были направлены силы безопасности, которые взяли ситуацию под контроль. Отмечается, что в 2017 году в этой тюрьме произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.

 

В Венесуэле произошел бунт в колонии, десятки погибших
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