В одесской колонии вспыхнули беспорядки

Фото: полиция возле одесской колонии (dumskaya.net)

В результате беспорядков произошел массовый побег заключенных

В Одессе вспыхнули беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, очевидцы сообщают о массовом побеге заключенных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

Сообщается, что беспорядки в колонии вспыхнули из-за плохих условий содержания. По данным "Думской", более ста человек забаррикадировались внутри, при этом видно, что здание колонии горит. Возле учреждения много пожарных машин, карет скорой помощи, также присутствует спецназ.

По словам очевидцев, не менее 15 заключенных сбежали и скрылись в частном секторе. По непроверенной информации, несколько заключенных могли погибнуть. Также сообщается о возможном захвате заложников.

Бунт в колонии Опубліковано Думская ТВ Понеділок, 27 травня 2019 р.

По уточненным данным, возле колонии задержали шестерых сочувствующих, которые пришли поддержать заключенных. Заключенные из колонии сообщили, что спецназ крайне жестко расправляется с бунтовщиками.

Фото: беспорядки в колонии (dumskaya.net)

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии в результате тюремной драки в штате Амазонас погибли не менее 15 человек.