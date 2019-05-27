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Бунт в одеській колонії: спливла важлива деталь. Відео 18+

STYLERПодії    27.05.2019 - 14:45
Бунт в одеській колонії: спливла важлива деталь. Відео 18+
Бунт в одеській колонії (колаж: РБК-Україна)

Бунт в одеській колонії підняв на ноги всіх правоохоронців міста

Бунт в одеській колонії, який спалахнув сьогодні, 27 травня, став наслідком поганих умов утримання ув'язнених. Але каталізатором виникнення заворушень стали події п'ятиденної давнини. Про це повідомляє Думська.

До речі, раніше повідомлялося, що під час заворушень сталася масова втеча ув'язнених, але пізніше ця інформація була спростована правоохоронцями.

За інформацією джерела видання, заворушення в Південній виправній колонії №51 визрівали вже давно. Справа в тому, що близько п'яти днів тому у виправному закладі поранили "заточкою" співробітника, відповідального за тривалі побачення. Після цього інциденту побачення скасували.

Крім того, були заборонені загальні прийоми їжі в їдальні. Після чого в'язні почали протестувати, в тому числі і проти якості їжі в установі.

 

Бунт в одеській колонії (фото: facebook.com)

Джерело в правоохоронних ораганх стверджує, що начальник Одеської кримінально-виконавчої служби Євген Ленівов пообіцяв ув'язненим провести "навчання" спецназу, що на жаргоні означає масове побиття. А ці "навчання" були призначені саме на сьогодні.

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Бунт в одеській колонії (відео: YouTube/Новини Думська)

Нагадаємо, в ході заворушень були поранені четверо працівників установи. Загиблих, на щастя, немає.

В результаті пожежі, що виникла при бунті, згорів пожежний автомобіль та гараж.

Бунт в одеській колонії (відео: facebook.com/KyivOperativ/)

На даний момент повідомляється про 30 ув'язнених, які забарикадувалися і просять їх не бити.

До речі, омбудсмен Людмила Денісова розповіла подробиці бунту в одеській колонії.

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