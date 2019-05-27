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Полиция сообщила о пострадавших из-за бунта в одесской колонии

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 13:11
Полиция сообщила о пострадавших из-за бунта в одесской колонии
Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

В ходе бунта в Одессе пострадали четыре работника колонии

В результате бунта в одесской колонии №51 пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения. Об этом говорится в сообщении полиции Одесской области.

Сообщается, что по факту событий в одесской колонии открыто уголовное производство по статье 392 УК Украины (действия, которые нарушают работу учреждений исполнения наказаний).

Также в полиции отметили, что для решения конфликта силовики создали оперативный штаб. В настоящее время ситуация контролируется силовиками, зачинщиков бунта изолировали, с заключенными ведутся переговоры.

"По предварительной информации, повреждения получили четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших нет. После локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных.

По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

 

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