Омбудсмен рассказала подробности бунта в одесской колонии

Фото: беспорядки в одесской колонии (dumskaya.net)

Денисова назвала обыски у заключенных причиной бунта в колонии

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в настоящее время выясняет информацию относительно бунта заключенных и пожара в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе. Об этом она написала в Facebook.

Она сообщила, что представитель омбудсмена в южных областях Александр Остапенко срочно выехал на место происшествия.

Предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных, пишет Денисова.

"Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, в настоящее время ситуация под контролем полиции, осужденные разошлись в локальные сектора. Представитель Денисовой Остапенко заявил, что нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима.

Кроме того, пожар в хозяйственных помещениях колонии локализован, завершается тушение спасателями.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. По предварительной информации, внутри забаррикадировались около сотни заключенных. По уточненным данным, причиной бунта стало плохое питание.

В полиции сообщили, что в результате бунта в одесской колонии №51 пострадали четверо работников пенитенциарного учреждения.