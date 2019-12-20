Стежитимуть через телефон: в ПриватБанку з'явилося нововведення

ПриватБанк оголосив про нововведення (фото: РБК-Україна)

ПриватБанк буде відслідковувати переміщення українців через смартфон

ПриватБанк буде відслідковувати переміщення деяких українців з допомогою визначення геопозиції в додатку Приват24. Це торкнеться підприємців, зареєстрованих, як ФОП (фізичні особи-підприємці).

В кінці 2019 року власники рахунків ФОП отримали від фінансової установи нові анкети про проходження верифікації, яка проводиться регулярно. Але в цей раз у процедурі з'явилося нововведення, ФОП попросили підписатися під дозволом відстежувати їх геопозицию.

Варто відзначити, що верифікація є обов'язковою процедурою, тим хто її не проходить - блокують рахунки.

Таким чином ПриватБанк буде відстежувати пересування клієнтів за допомогою Приват24 у смартфонах. Без згоди на отримання геолокації подальше проходження верифікації та користування рахунком неможливо.

Підприємці незадоволені таким нововведенням, оскільки, на їх думку, воно схоже на шантаж. Адже якщо не підтвердити геолокацію, вони не можуть отримати доступ до рахунку, на якому гроші.

В ПриватБанку кажуть, що подібні заходи необхідні, щоб підвищити безпеку платежів.

"Це все потрібно для того, щоб наш антифрод відкидав спроби шахраїв заволодіти коштами клієнтів. Система бачить, що власник рахунку знаходиться зі своїм телефоном, наприклад, у Києві, а його карткою намагаються розрахуватися в Дніпрі", - заявив прес-секретар Приватбанку Олег Серга, пише Страна.

Поки що така новація торкнеться лише бізнесменів - клієнтів банку.