США та Іран зупиняють взаємні атаки та сідають за стіл переговорів
Сполучені Штати та Іран досягли домовленості про негайне припинення взаємних атак. Цього тижня сторони зберуться разом, щоб врегулювати кризу навколо судноплавства в Ормузькій протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Планується, що зустріч відбудеться у Катарі. Точної офіційної дати ще немає, проте в Axios вважають, що переговори відбудуться вже у вівторок. Американську технічну групу на зустрічі очолить Нік Стюарт.
"Ми вирішили припинити всю кінетичну активність", - заявив агенції американський посадовець.
Поки триватимуть обговорення, судна зможуть проходити протоку вільно. Обидві сторони обіцяють утримуватися від провокацій. Це тимчасове, але критично важливе перемир'я, зазначає видання.
Раніше сторони планували обговорювати у вівторок у Швейцарії ядерну програму, проте реальність внесла свої корективи, адже ситуація на морі стала надто небезпечною. Тепер головне питання - безпека в Ормузькій протоці.
Іран вже заявив, що бере на себе серйозні зобов'язання із забезпечення безпеки проходу Ормузької протоки комерційними суднами. У відповідь США теж зробили крок назустріч.
Контекст новини
Ситуація між США та Іраном після підписання меморандуму про припинення воєнних дій знову загострилась на тлі взаємних атак. Вашингтон та Тегеран останніми днями завдавали ударів по військових об'єктах.
Іран навіть пригрозив припинити дію меморандуму. Тегеран не влаштовує активна діяльність авіації США у регіоні.