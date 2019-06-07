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Будут и домохозяйки: Шарий рассказал, кто войдет в его новую партию

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 12:22
Будут и домохозяйки: Шарий рассказал, кто войдет в его новую партию
Шарий собрался в Верховную Раду (Коллаж РБК-Украина)

Шарий заинтриговал своим списком в Верховную Раду

Анатолий Шарий, который ранее заявил, что собирается участвовать в парламентских выборах в Украине, рассказал, кто войдет в список его новой зарегистрированной партии. Об этом она сообщил на странице своего Telegram-канала.

Анатолий Шарий заявил, что в списке его партии не будет политиков, а исключительно новые лица.

"В списке будут исключительно новые лица, занятые в жизнях абсолютно разными делами. Военнослужащие, бизнесмены, программисты, журналисты, спортсмены, домохозяйки", - отметил Шарий.

Шарий решил идти на выборы в Раду 

Также блогер заинтриговал сообщением о том, что в список его партии "Партия Шария" может войти его один близкий друг, которого все-таки можно будет приписать к предыдущей власти, но на данный момент это еще обговаривается.

"Возможно, будет один мой близкий друг, которого можно при большущем желании приписать к "бывшим", но он не политик и еще не решил. Вот так. И, конечно же, никаких олигархов и никаких привлеченных средств. Мне кажется, это выдающийся и классный эксперимент", - добавил Анатолиц Шарий.

Будут и домохозяйки: Шарий рассказал, кто войдет в его новую партию

Шарий о списке своей партии (Скриншот)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что скандальный блогер Анатолий Шарий зарегистрировал свою новую партию и собрался идти на внеочередные парламентские выборы в Украине.

А также мы рассказывали о том, что украинские политики запустили предвыборную агитацию, для которой снялись в голом виде.

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