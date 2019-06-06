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Мы вам покажем: украинские политики разделись ради выборов в Раду

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 12:40
Мы вам покажем: украинские политики разделись ради выборов в Раду
Коллаж РБК-Украина

Пользователи неоднозначно отреагировали на подобную выходку лидеров "Сила людей"

Лидеры партии "Сила людей", которая идет на парламентские выборы в Украине, сделали неоднозначное заявление, а также опубликовали компрометирующий снимок. Соответствующая публикация размещена в соцсети Facebook.

"Политика превратилась в шоубизнес. Это не только украинские реалии, это мировая тенденция. Мы пять лет открыто строим партию "Сила людей" без теневого хозяина и меняем систему на местах. Однако чтобы пробиться к вашему вниманию сейчас - должны играть по новым правилам. Мы готовы! Нам есть что показать!" - указано в посте к снимку.

Мы вам покажем: украинские политики разделись ради выборов в РадуФото: (facebook.com/sylalyudey)

Пользователи довольно неоднозначно отреагировали на подобное заявление. Комментаторы разделились на два лагеря:

  • Хороший стеб.
  • Меняйте пиарщика. С креативом у вас плохи дела. Загонит вас ниже плинтуса. Соболезную.
  • Поздравляю, дно пробито.
  • А можно мне не показывать? Этого более чем достаточно.
  • Считаю такую рекламу непрофессиональной.
  • Чувство юмора на высоте.

Мы вам покажем: украинские политики разделись ради выборов в Раду

Скриншот: (facebook.com/pg/sylalyudey)

Ранее журналисты выяснили, кто пожертвовал на кампанию Зеленского полтора миллиона гривен.

Мы писали о том, какие у Владимира Зеленского есть любимые блюда.

А также рассказывали о том, что названа сумма, которую Зеленский зарабатывает за один час.

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