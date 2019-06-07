Будуть і домогосподарки: Шарій розповів, хто увійде в його нову партію

Шарій зібрався у Верховну Раду (Колаж РБК-Україна)

Шарій заінтригував своїм списком у Верховну Раду

Анатолій Шарій, який раніше заявив, що збирається брати участь в парламентських виборах в Україні, розповів, хто увійде у список його нової зареєстрованої партії. Про це повідомив на сторінці свого Telegram-каналу.

Анатолій Шарій заявив, що в списку його партії не буде політиків, а виключно нові обличчя.

"В списку будуть виключно нові особи, зайняті в житті абсолютно різними справами. Військовослужбовці, бізнесмени, програмісти, журналісти, спортсмени, домогосподарки", - зазначив Шарій.

Шарій вирішив йти на вибори в Раду

Також блогер заінтригував повідомленням про те, що в список його партії "Партія Шарія" може увійти його один близький друг, якого все ж таки можна буде приписати до попередньої влади, але на даний момент це ще обговорюється.

"Можливо, буде один мій близький друг, якого можна при величезному бажанні приписати до "колишніх", але він не політик і ще не вирішив. Ось так. І, звичайно ж, ніяких олігархів і ніяких залучених коштів. Мені здається, це видатний і класний експеримент", - додав Анатолиц Шарій.

Шарій про список своєї партії (Скріншот)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що скандальний блогер Анатолій Шарій зареєстрував свою нову партію і зібрався йти на позачергові парламентські вибори в Україні.

А також ми розповідали про те, що українські політики запустили передвиборну агітацію, для якої знялися в голому вигляді.