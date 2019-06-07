ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Будуть і домогосподарки: Шарій розповів, хто увійде в його нову партію

STYLERЖиття    07.06.2019 - 12:22
Будуть і домогосподарки: Шарій розповів, хто увійде в його нову партію
Шарій зібрався у Верховну Раду (Колаж РБК-Україна)

Шарій заінтригував своїм списком у Верховну Раду

Анатолій Шарій, який раніше заявив, що збирається брати участь в парламентських виборах в Україні, розповів, хто увійде у список його нової зареєстрованої партії. Про це повідомив на сторінці свого Telegram-каналу.

Анатолій Шарій заявив, що в списку його партії не буде політиків, а виключно нові обличчя.

"В списку будуть виключно нові особи, зайняті в житті абсолютно різними справами. Військовослужбовці, бізнесмени, програмісти, журналісти, спортсмени, домогосподарки", - зазначив Шарій.

Шарій вирішив йти на вибори в Раду

Також блогер заінтригував повідомленням про те, що в список його партії "Партія Шарія" може увійти його один близький друг, якого все ж таки можна буде приписати до попередньої влади, але на даний момент це ще обговорюється.

"Можливо, буде один мій близький друг, якого можна при величезному бажанні приписати до "колишніх", але він не політик і ще не вирішив. Ось так. І, звичайно ж, ніяких олігархів і ніяких залучених коштів. Мені здається, це видатний і класний експеримент", - додав Анатолиц Шарій.

Будуть і домогосподарки: Шарій розповів, хто увійде в його нову партію

Шарій про список своєї партії (Скріншот)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що скандальний блогер Анатолій Шарій зареєстрував свою нову партію і зібрався йти на позачергові парламентські вибори в Україні.

А також ми розповідали про те, що українські політики запустили передвиборну агітацію, для якої знялися в голому вигляді.

Які партії проходять до парламенту: рейтинг Знову разом: як "Опоблок" і "За життя" об'єднуються перед виборами у Раду
Новини України Анатолий Шарийпарламентські виборикандидаты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся