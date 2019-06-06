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Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 13:56
Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать
Анатолий Шарий идет в политику (коллаж РБК-Украина)

Анатолий Шарий решил податься в политики и создал партию для участия в парламентских выборах

Анатолий Шарий решил участвовать в парламентских выборах в Украине, которые состоятся 21 июля. Скандальный блогер на своем канале в YouTube уже объявил о том, что зарегистрировал собственную партию под незамысловатым названием "Партия Шария". Политсила даже якобы зарегистрирована в Минюсте Украины.

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот 

Теперь Шарий просит своих подписчиков помочь ему с логотипом и слоганом для партии, а также обратился с призывом вступить в ряды его ПП.

"Политическая партия Анатолия Шария идет на выборы в парламент. Мы идем карать огнем и мечем и мы ничего не теряем. Мы можем пройти, а можем не пройти. Если мы не пройдем, то мы не умрем. А если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского", - сказал Анатолий в видеообращении.

По словам Шария, который часто нелицеприятно высказывался об украинцах, им овладевает "острое желание наказать мразоту" и "вызвать горение пер**ков, такое, чтобы на этом горении маленькая, но мощная ракета могла бы долететь до конца Солнечной системы".

При этом Шарий заверил, что не собирается писать "какие-то суперважные законы" и что украинцы будут получать европейские пенсии. То есть, его миссия - как было сказано выше - "карать огнем и мечем". Кого именно хочет "карать" Шарий, он не уточнил.

Шарий решил идти на выборы в Раду 

Пользователей сети удивило заявление Анатолия Шария. При этом юзеры довольно по-разному отнеслись к словам блогера. Одни рьяно поддерживают новоиспеченного политика.

  • О да! Как я этого ждал. Анатолий, удачи вам. Мой голос с вами.
  • Знаю теперь, за кого голосовать.
  • Думал голосовать за "Слуга Народа", теперь буду только за "Партию Шария". 
  • Я и все мои родные и близкие снимаем шляпу! Молимся за вас!

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот комментариев

Но многие высмеяли заявление Шария.

  • Хай уже нарешті повертається. Пі*дюліни самі себе не отримають.
  • Партия ПетуШарий…
  • О, у нас уже є партія Шарікова. Прогресуємо.
  • Цирк продовжується…
  • Недожурналист, рашист и пропагандист Шарий идет в политику. Вот так Украина пробивает дно...
  • Це якийсь сюрреалізм!
  • Ляшко на його дупу немає!

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот комментариев

Некоторые даже сочиняют ироничные стишки.

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот комментария

Вместе с тем, в сети уже нашли некоторую информацию о "Партии Шария".

Елена Козаченко опубликовала на своей Facebook-странице пост, в котором рассказала, что политсила блогера зарегистрирована в Харькове (Ивановский переулок, 5) и когда-то принадлежала некоему Жиле Анатолию, который является адвокатом. В разговоре с женщиной Жила подтвердил, что у него была партия "Объединенная Украина". Но на вопрос о том, как эта партия оказалась у Шария, мужчина отвечать не стал.

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот поста 

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот поста 

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Скриншот поста 

Директором "Партии Шария" является Чекман Наталья Васильевна. Размер статутного капитала политсилы - 0 грн. Здание по адрессу Ивановский переулок, 5, в котором находится главный офис партии одиозного блогера, выглядит так: 

Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Главный офис "Партии Шария"

Ранее мы писали о том, что украинские политики, лидеры партии "Сила людей" разделись ради выборов в Раду.

Выборы в Верховную раду: что нужно знать о парламентских выборах в Украине Результаты парламентских выборов в Украине
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