Шарий создал партию под выборы в Раду: идем унижать и карать

Анатолий Шарий идет в политику (коллаж РБК-Украина)

Анатолий Шарий решил податься в политики и создал партию для участия в парламентских выборах

Анатолий Шарий решил участвовать в парламентских выборах в Украине, которые состоятся 21 июля. Скандальный блогер на своем канале в YouTube уже объявил о том, что зарегистрировал собственную партию под незамысловатым названием "Партия Шария". Политсила даже якобы зарегистрирована в Минюсте Украины.

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Теперь Шарий просит своих подписчиков помочь ему с логотипом и слоганом для партии, а также обратился с призывом вступить в ряды его ПП.

"Политическая партия Анатолия Шария идет на выборы в парламент. Мы идем карать огнем и мечем и мы ничего не теряем. Мы можем пройти, а можем не пройти. Если мы не пройдем, то мы не умрем. А если мы пройдем, то это будет самое веселое после избрания Зеленского", - сказал Анатолий в видеообращении.

По словам Шария, который часто нелицеприятно высказывался об украинцах, им овладевает "острое желание наказать мразоту" и "вызвать горение пер**ков, такое, чтобы на этом горении маленькая, но мощная ракета могла бы долететь до конца Солнечной системы".

При этом Шарий заверил, что не собирается писать "какие-то суперважные законы" и что украинцы будут получать европейские пенсии. То есть, его миссия - как было сказано выше - "карать огнем и мечем". Кого именно хочет "карать" Шарий, он не уточнил.

Шарий решил идти на выборы в Раду

Пользователей сети удивило заявление Анатолия Шария. При этом юзеры довольно по-разному отнеслись к словам блогера. Одни рьяно поддерживают новоиспеченного политика.

О да! Как я этого ждал. Анатолий, удачи вам. Мой голос с вами.

Знаю теперь, за кого голосовать.

Думал голосовать за "Слуга Народа", теперь буду только за "Партию Шария".

Я и все мои родные и близкие снимаем шляпу! Молимся за вас!

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Но многие высмеяли заявление Шария.

Хай уже нарешті повертається. Пі*дюліни самі себе не отримають.

Партия ПетуШарий…

О, у нас уже є партія Шарікова. Прогресуємо.

Цирк продовжується…

Недожурналист, рашист и пропагандист Шарий идет в политику. Вот так Украина пробивает дно...

Це якийсь сюрреалізм!

Ляшко на його дупу немає!

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Некоторые даже сочиняют ироничные стишки.

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Вместе с тем, в сети уже нашли некоторую информацию о "Партии Шария".

Елена Козаченко опубликовала на своей Facebook-странице пост, в котором рассказала, что политсила блогера зарегистрирована в Харькове (Ивановский переулок, 5) и когда-то принадлежала некоему Жиле Анатолию, который является адвокатом. В разговоре с женщиной Жила подтвердил, что у него была партия "Объединенная Украина". Но на вопрос о том, как эта партия оказалась у Шария, мужчина отвечать не стал.

Скриншот поста

Скриншот поста

Скриншот поста

Директором "Партии Шария" является Чекман Наталья Васильевна. Размер статутного капитала политсилы - 0 грн. Здание по адрессу Ивановский переулок, 5, в котором находится главный офис партии одиозного блогера, выглядит так:

Главный офис "Партии Шария"

Ранее мы писали о том, что украинские политики, лидеры партии "Сила людей" разделись ради выборов в Раду.