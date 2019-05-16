Вакарчук представил членов своей команды

Фото: Святослав Вакарчук (РБК-Украина)

Вакарчук взял в команду экс-замминистра экономики, "киборга" и антикоррупционера

Украинский артист Святослав Вакарчук после объявления о создании партии "Голос" представил членов своей команды. Об этом он заявил на брифинге в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в команду "Голоса" вошли бывшая замминистра экономики Юлия Клименко и экс-глава Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Также в партию вошли доктор медицинских наук Юрий Соколов, "киборг" Андрей Шараскин с позывным "Богема" и активистка Соломия Бобровская.

"Это не первая пятерка и не список. Но я обещаю, что съезд партии "Голос" утвердит список", - уточнил Вакарчук.

Напомним, в апреле Вакарчук опроверг слухи о том, что пойдет в Верховную раду под первым номером в списке партии БПП на следующих выборах.

Отметим, в эксклюзивном интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявлял, что его политическая сила готова строить коалицию в парламенте следующего созыва с новыми людьми.

"Они появятся. Люди. Просто появятся. Как и я появился. Просто появятся люди. Я уверен…Но я думаю, что они пойдут в Верховную раду, и может быть он (Святослав Вакарчук, - ред.) сможет там объяснить своим людям, которые его сторонники, что он - демократические силы", - отметил Зеленский.