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Прекрасная возможность: Вакарчук обратился к украинцам

STYLERПерсоны    15.05.2019 - 16:39
Прекрасная возможность: Вакарчук обратился к украинцам
Вакарчук записал видеообращение (Коллаж РБК-Украина)

Святослав Вакарчук принял неожиданное решение

Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Ельзи", обратился к украинцам в видео, которое разместил на новой странице в Instagram.

Святослав Вакарчук в свой день рождения, 14 мая, решил создать собственную страницу в Instagram. Выяснилось, что ранее у него своей отдельной страницы в этой социальной сети не было. Все новости об украинском певце появлялись либо на официальной странице группы "Океан Ельзи", либо на страницах фан-групп.

В своем видеообращении Святослав Вакарчук поблагодарил фанатов за поздравления и отметил, что большинство сообщений он получил именно в Instagram.

"Вы правда сделали мой день, просто такое количество позитива и от некоторых поздравлений мое сердце просто таяло. Спасибо вам, если я действительно это заслужил. С учетом того, что большинство сообщений пришло в Instagram, я осознал, что у меня нет своего аккаунта в Instagram и подумал, что это прекрасная возможность прямо сейчас, в свой день рождения, наконец-то завести его", - сказал Вакарчук.

Вакарчук записал видеобращение (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

В комментариях поклонники еще раз поздравили украинского артиста с днем рождения. Кроме того, некоторые пользователи отметили, что новый аккаунт может пригодиться Святославу Вакарчуку в связи с его решением пойти в политику.

Чуть позже Вакарчук разместил в новом аккаунте несколько фотографий и показал своего кота по имени Северин.

 

Первые фотографии в аккаунте Вакарчука (instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Святослав Вакарчук собирается идти на парламентские выборы.

А также рассказывали о том, что стало известно, кто возглавил предвыборный штаб Святослава Вакарчука.

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