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Вакарчук идет в политику: стало известно, кто возглавил его штаб

STYLERЖизнь    08.05.2019 - 19:32
Вакарчук идет в политику: стало известно, кто возглавил его штаб
Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Вакарчук уже выбрал главу штаба и ведет переговоры

Святослав Вакарчук, лидер группы "Океан Єльзи" собирается идти на парламентские выборы в 2019 году. И хотя официально он объявит об этом только 16 мая, изданию "Новое Время" удалось узнать, где разместился штаб Вакарчука, и кто его возглавил.

Сообщается, что предвыборный штаб Святослава Вакарчука разместился по соседству с штабом премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в бизнес-центре Horizon. Стоит отметить, что там же находится офис украинского музыканта.

Вакарчук идет в политику: стало известно, кто возглавил его штаб

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Главой штаба стала экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. Комментарии для прессы Святослав Вакарчук по-прежнему не дает, но сообщил изданию "НВ", что не собирается возглавлять избирательный список "БПП-Солидарность".

Вакарчук идет в политику: стало известно, кто возглавил его штаб

Юлия Клименко (facebook.com/Юлія Клименко)

Также известно, что Святослав Вакарчук ведет переговоры с известными медиаперсонами, лидерами мнений, чтобы они вошли в его политсилу, которая сейчас находится в стадии формирования.

Кроме того, небольшие политпроекты надеются, что смогут объединится со Святославом Вакарчуком после того, как он публично объявит о своих намерениях. Речь идет о проекте "Дій з нами" в который входит Мустафа Найем, Алексей Мушак, Светлана Залищук и создатель Национальной полиции Сергей Блажевич.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Святослав Вакарчук собрался идти на парламентские выборы в 2019 году.

А также мы писали о том, что Вакарчук сделал важное заявление о политических планах.

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